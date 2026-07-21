Вони намагаються встановити деталі скандалу щодо Національного кульурного фонду. Про це повідомили HVG.

Що відомо про обшуки?

Представники "Фідес" назвали обшуки незаконними. У партії Орбана звинуватили "Тису" в спробах ліквідувати "Фідес".