Партия Саакашвили анонсировала масштабные протесты в Грузии

Партия экс-президента Грузии Саакашвили "Единое национальное движение" анонсировала масштабные протесты накануне второго тура местных выборов в стране. Одним из главных требований будет освобождение политика из тюрьмы.

Кроме того, соратники Саакашвили будуть требовать проведения досрочных парламентских выборов. Также "Единое народное движение" не сомневается в своем триумфе на втором туре местных выборов.

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Акцию анонсировали под тюрьмой

Протесты анонсировал член "Единого народного движения" Ливан Хабеишвили под тюрьмой в Рустави, где находится Саакашвили. Соратник экс-президента хотел воспользоваться своими депутатскими полномочиями, чтобы навестить лидера партии. Однако его не пустили из-за отсутствия соответствующего приказа спикера парламента.

Поэтому Хабеишвили призвал правящую партию "Грузинская мечта" разрешить посещать Саакашвили. Кроме того, депутат призвал международных партнеров повлиять на действующую власть.

Кроме того, соратник Саакашвили заявил о том, что в Тбилиси скоро состоятся массовые протесты.

В ближайшее время в столице будет очень большая акция. Организация будет в масштабе всей Грузии. Главное требование – освобождение Саакашвили и досрочные выборы,

– заявил Хабеишвили.

По словам адвокатов экс-президента Грузии, по требованию прокуроров ему запретили общаться по телефону. Запрет действует не только на контакт с журналистами и соратниками, но и на семью.

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