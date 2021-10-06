Партия Саакашвили анонсировала масштабные протесты в Грузии
Источник:"Грузия Онлайн"
Партия экс-президента Грузии Саакашвили "Единое национальное движение" анонсировала масштабные протесты накануне второго тура местных выборов в стране. Одним из главных требований будет освобождение политика из тюрьмы.
Кроме того, соратники Саакашвили будуть требовать проведения досрочных парламентских выборов. Также "Единое народное движение" не сомневается в своем триумфе на втором туре местных выборов.
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Акцию анонсировали под тюрьмой
Протесты анонсировал член "Единого народного движения" Ливан Хабеишвили под тюрьмой в Рустави, где находится Саакашвили. Соратник экс-президента хотел воспользоваться своими депутатскими полномочиями, чтобы навестить лидера партии. Однако его не пустили из-за отсутствия соответствующего приказа спикера парламента.
Поэтому Хабеишвили призвал правящую партию "Грузинская мечта" разрешить посещать Саакашвили. Кроме того, депутат призвал международных партнеров повлиять на действующую власть.
Кроме того, соратник Саакашвили заявил о том, что в Тбилиси скоро состоятся массовые протесты.
В ближайшее время в столице будет очень большая акция. Организация будет в масштабе всей Грузии. Главное требование – освобождение Саакашвили и досрочные выборы,
– заявил Хабеишвили.
По словам адвокатов экс-президента Грузии, по требованию прокуроров ему запретили общаться по телефону. Запрет действует не только на контакт с журналистами и соратниками, но и на семью.
Задержание Саакашвили: главное
- 1 октября утром Саакашвили сообщил о своем возвращении в Грузию, а уже вечером его задержали правоохранители.
- Экс-президента сразу же отправили в тюрьму в Рустави, где он должен провести по меньшей мере 6 лет. Кроме того, против Саакашвили открыли еще ряд уголовных дел.
- Спасти сейчас политика может лишь помилование президента Саломе Зурабишвили, однако она категорически настроена против этого.
- Сам Саакашвили считает себя "фактически личным узником Путина".
- Кроме того, экс-президент Грузии объявил голодовку до тех пор, пока он и его соратники не окажутся на свободе.