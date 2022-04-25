"Партия войны" Кремля нацелилась на расширение границ России: кто станет первой мишенью

На прошлой неделе состоялся визит заместителя главы Администрации президента РФ Сергея Кириенко в оккупированные РФ части Луганской и Донецкой областей. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Аппетиты Кремля растут

Это показательно тем, что Сергей Кириенко в последние пять лет отвечал перед Кремлем за внутриполитические процессы в РФ.

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Согласно информации от "Восточной правозащитной группы" и "Института стратегических исследований и безопасности", визит Кириенко на оккупированные территории Украины связан с проведением финальной инспекции по подготовке к так называемым "референдумам" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В последние три недели там проходили социологические опросы среди местного населения, направленные на формирование общественного мнения среди местных жителей относительно положительного отношения к РФ.

Эти социологические опросы сопровождались постоянными визитами на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей после 22 февраля 2022 года представителей незаконных военных формирований, проводивших коллективные встречи с местными жителями захваченных городов и с представителями оккупационных органов "власти", которые согласились сотрудничать с РФ.

Отдельно следует отметить, что активность депутатов Государственной думы РФ, накануне визита Кириенко присутствовала практически в каждом населенном пункте оккупированной территории.

Раскол в "партии войны"

С началом военной агрессии против Украины в 2022 году, в политических кругах РФ шло постоянное противостояние между двумя провластными группами Кремля, которые все равно негативно относятся к Украине. Но одна группа выступает за менее радикальный сценарий войны, а другая – за максимальное уничтожение Украины и украинской нации.

Менее радикальная группа Кремля просто боится потери своих финансовых накоплений, ужесточения санкций, изменения политической ситуации в РФ, которая неизбежно приведет к смене политических элит и чиновников высшего ранга. Более радикальная группа Кремля пытается показать Путину, что именно они готовы к радикальным действиям выбранного им курса, а также демонстрирует лояльность и верность президенту РФ.

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В радикальную группу Кремля входят:

Заместитель главы Администрации президента РФ – Сергей Кириенко .

. Заместитель главы Совета безопасности РФ – Дмитрий Медведев .

. Заместитель Совета федерации и секретарь генерального совета "Единой России" – Андрей Турчак .

. Спикер Государственной думы РФ (нижняя палата парламента РФ) – Вячеслав Володин .

. Руководитель Чечни – Рамзан Кадыров .

. Министр обороны РФ – Сергей Шойгу.

В менее радикальную группу Кремля входят:

Глава Администрации президента РФ – Антон Вайно .

. Глава Совета безопасности РФ – Николай Патрушев .

. Глава Службы внешней разведки РФ – Сергей Нарышкин .

. Премьер-министр РФ – Михаил Мишустин.

Заместитель главы Администрации президента РФ и пресс-секретарь Путина – Дмитрий Песков .

. Заместитель главы Администрации президента РФ – Дмитрий Козак.

Это далеко не полный список противоборствующих групп влияния в Кремле. Любая из групп имеет собственных подконтрольных чиновников в политических и силовых структурах РФ. Обе группы хотят уничтожения Украины, но менее радикальная группа находится на руководящих должностях и хочет сохранить свои посты, тогда как вторая группа занимает в основном должности заместителей и хочет взойти на трон первых руководителей. В этом и есть меркантильное противоборство двух групп.

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Если возвращаться к визиту Сергея Кириенко в оккупированный Донбасс, то основная его цель – проведение финальной инспекции относительно готовности проведения так называемого "референдума" по вхождению в состав РФ так называемых псевдореспублик с некоторыми оккупированными РФ населенными пунктами Харьковской и Запорожской областей.

Но есть некие трудности для РФ. Ведь незаконные военные формирования с их так называемыми "конституциями" созданы в пределах Луганской и Донецкой областей. И если РФ решится на аннексию населенных пунктов Харьковской и Запорожской областей, то незаконные вооруженные формирования псевдореспублик примут соответствующие постановления, что будет индикатором в намерениях Кремля аннексировать дополнительные территории.

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Также визит Кириенко свидетельствует о том что именно он курирует вопрос Донбасса. Ранее этим занимался заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак и начальник управления Администрации президента РФ по приграничному сотрудничеству Алексей Филатов.

Кстати, недавно деятельность управления Администрации президента РФ по приграничному сотрудничеству была изменена. До декабря 2021 года это управление называлось так: "управление по приграничному сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией, Южной Осетией и Украиной", а теперь называется просто по приграничному сотрудничеству.

Также деятельность нового управления направлена на трансграничное сотрудничество с европейскими регионами, а не с СНГ. Это изменение указывает, что Кремль уже меняет деятельность собственных внутренних подразделений с прицелом расширения границ РФ.

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