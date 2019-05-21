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      Партия Вакарчука "Голос" получила документы о перерегистрации

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      Партия Вакарчука "Голос" получила документы о перерегистрации
      Партия Вакарчука "Голос" получила документы о перерегистрации / censor.net.ua

      Министерство юстиции Украины перерегистрировало политическую партию, созданную в 2015 году, в партию "Голос" музыканта Святослава Вакарчука.

      Политсила Святослава Вакарчука теперь может участвовать в ближайших парламентских выборах.

      Читайте также: Действующих нардепов не будет: Вакарчук рассказал, кто попадет в партию "Голос"

      На Facebook-странице партии "Голос" указано, что "все бюрократические барьеры преодолены". Руководитель штаба партии Юлия Клименко пояснила, что в команде сразу понимали, что времени будет немного, поэтому вероятно они не успеют самостоятельно зарегистрировать свою партию.

      Поэтому наши партнеры из малого и среднего бизнеса позволили нам использовать свою партию, которую они зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы. Мы перерегистрировали ее в партию "Голос" и идем на выборы,
      – добавила Юлия Клименко.

      Президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначил досрочные парламентские выборы на 21 июля.

      Что известно о партии Вакарчука?16 мая лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук презентовал команду своей партии "Голос", с которой пойдет на парламентские выборы. Лозунг политсилы: "Голос – партия настоящих изменений".

      Он пояснил, что идет в политику, ведь Украина нуждается в настоящих изменениях, которые требует народ. Музыкант вспомнил об агрессии России и добавил, что страна должна противостоять врагу и защищать собственную безопасность. По его словам, для основателей партии приоритетом является изменить правила игры в украинской политике и отход от старой системы.

      Сейчас в политическую силу входят только 6 членов. Однако Вакарчук призвал неравнодушных украинцев присоединяться к команде "Голоса".

      Вакарчук представил свою партию "Голос": смотрите видео

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Партия Голос Святослав Вакарчук Верховная Рада Парламентские выборы 2019
      Источник: 24 канал
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