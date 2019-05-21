Партия Вакарчука "Голос" получила документы о перерегистрации

Министерство юстиции Украины перерегистрировало политическую партию, созданную в 2015 году, в партию "Голос" музыканта Святослава Вакарчука.

Политсила Святослава Вакарчука теперь может участвовать в ближайших парламентских выборах.

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На Facebook-странице партии "Голос" указано, что "все бюрократические барьеры преодолены". Руководитель штаба партии Юлия Клименко пояснила, что в команде сразу понимали, что времени будет немного, поэтому вероятно они не успеют самостоятельно зарегистрировать свою партию.

Поэтому наши партнеры из малого и среднего бизнеса позволили нам использовать свою партию, которую они зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы. Мы перерегистрировали ее в партию "Голос" и идем на выборы,

– добавила Юлия Клименко.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначил досрочные парламентские выборы на 21 июля.

Что известно о партии Вакарчука?16 мая лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук презентовал команду своей партии "Голос", с которой пойдет на парламентские выборы. Лозунг политсилы: "Голос – партия настоящих изменений".



Он пояснил, что идет в политику, ведь Украина нуждается в настоящих изменениях, которые требует народ. Музыкант вспомнил об агрессии России и добавил, что страна должна противостоять врагу и защищать собственную безопасность. По его словам, для основателей партии приоритетом является изменить правила игры в украинской политике и отход от старой системы.



Сейчас в политическую силу входят только 6 членов. Однако Вакарчук призвал неравнодушных украинцев присоединяться к команде "Голоса".

Вакарчук представил свою партию "Голос": смотрите видео