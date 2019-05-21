Партія Вакарчука "Голос" отримала документи про перереєстрацію

Міністерство юстиції України перереєструвало політичну партію, створену в 2015 році, у партію "Голос" музиканта Святослава Вакарчука.

Політсила Святослава Вакарчука тепер може брати участь у найближчих парламентських виборах.

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На Facebook-сторінці партії "Голос" зазначено, що "всі бюрократичні бар’єри подолано". Керівник штабу партії Юлія Клименко пояснила, що у команді одразу розуміли, що часу буде небагато, тож ймовірно вони не встигнуть самотужки зареєструвати свою партію.

Тому наші партнери із малого та середнього бізнесу дозволили нам використати свою партію, котру вони зареєстрували у 2015 році, щоб іти на місцеві вибори. Ми перереєстрували її у партію "Голос" і йдемо на вибори,

– додала Юлія Клименко.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради та призначив дострокові парламентські вибори на 21 липня.

Що відомо про партію Вакарчука?16 травня лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук презентував команду своєї партії "Голос", з якою піде на парламентські вибори. Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".



Він пояснив, що йде у політику, адже Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. Музикант згадав про агресію Росії і додав, що країна має протистояти ворогу та захищати власну безпеку. За його словами, для засновників партії пріоритетом є змінити правила гри в українській політиці та відхід від старої системи.



Наразі до політичної сили входять лише 6 членів. Проте Вакарчук закликав небайдужих українців приєднуватися до команди "Голосу".

Вакарчук представив свою партію "Голос": дивіться відео