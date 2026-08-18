В партии заявили, что намерены обратиться в президиум Верховного суда России. Иск о снятии "Яблока" с выборов был подан 7 августа партией "Батькивщина", пишет "Радио Свобода".

Что известно об исключении "Яблока" из выборов

Заседание состоялось 17 августа. Суд отклонил все 10 ходатайств, поданных партией.

В зале суда разрешили присутствовать только сторонам по делу и журналистам, а слушателей не допустили. Сторонники партии собрались у здания, но полиция их задержала – всего более 70 человек.

"Яблоко" – единственная партия, которая шла на выборы в России с предложением прекратить войну против Украины. Ее сняли с выборов якобы из-за пожертвований из-за рубежа, агитации в запрещенных в России соцсетях и нарушения авторских прав.

В партии заявили, что это абсурд. В частности, в отношении зарубежного финансирования утверждают, что речь идет о сумме в 16 900 рублей, которые затем вернули отправителям.

Если тот же критерий применять одинаково ко всем участникам, то все парламентские партии и партия "Батькивщина" должны быть сняты с выборов,

– заявили в партии, пояснив, что компании, получающие доходы из-за рубежа, перечисляли деньги другим партиям, и формально это тоже является основанием для их снятия с выборов.

Поэтому председатель "Яблока" Николай Рыбаков поставил ЦИК условие – признать обвинения абсурдными и оставить регистрацию в силе или потребовать через суд снять всех остальных.

Напомним, что российские власти, по всей видимости, сняли "Яблоко" с выборов по политическим мотивам. Они опасаются, что антивоенная кампания может привлечь избирателей и поставить под угрозу нарратив об общей поддержке войны российским населением.