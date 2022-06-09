Теперь, судя по всему, жизнь российских оккупантов станет еще хуже. Ведь СМИ во временно оккупированном Мелитополе в Запорожской области рассказали в сети, какие именно рестораны полюбились захватчикам.

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Какие рестораны любят враги

Как сообщается, военные из Южной Осетии недавно приехали в Мелитополь в рамках ротации. За неделю они неплохо освоились в городе и даже имеют любимые рестораны.

Местные замечают, что их авто просто заполонили парковку возле ресторана "Джокер" во временно оккупированном Мелитополе. Это излюбленное место отдыха военных из Осетии и Дагестана.

Еще один ресторан, который любят российские вояки – "Цитадель" на южном круге. Заведение долго было закрыто, а до того вообще там существовал общественный дом.

Также заметили, что осетины очень любят дежурить в центральном городском парке имени Горького. Они лежат на мягких пуфиках в парке и курят кальян, гуляют по Поляне сказок уже, как у себя дома. Это и неудивительно, ведь у себя дома они точно такого не видели.

Да и это не все, потому что российские оккупанты уже даже строят планы на будущее. Некоторые уже размышляют о том, что готовы привезти в Мелитополь свои семьи, потому что этот уютный город им очень нравится. Но ВСУ такие планы скоро обломают.

Партизанское движение на оккупированных территориях

Партизаны не просто активизировались, но и действуют против россиян очень успешно, помогая при этом нашим военным. Например, во временно оккупированном Мелитополе они ликвидировали вражеских военных высокого ранга. Такую ситуацию российские военные конечно же пытаются изо всех сил скрыть. Ведь в Украину они шли, думая, что здесь их ждут и будут встречать с цветами. Но оказалось наоборот.

Также украинские партизаны во временно оккупированных городах оставляют российским захватчикам листовки. В посланиях пишут призыв возвращаться домой или готовиться к уничтожению на украинской земле так, как раньше подпольщики уничтожали нацистов. Такие появились в Бердянске, Токмаке, Мелитополе, Великом Бурлуке и других временно оккупированных городах Запорожской области.

Украинская разведка перехватывала разговор жительницы временно оккупированного Мелитополя с российским оккупантом. Та рассказывала о недовольстве "русским миром" и то, что местные ждут возвращения украинской власти. Она также сказала, что партизаны поднимаются и в Кирилловке. Там также очень злы на российских оккупантов.

Подробнее о партизанах в Мелитополе: смотрите видео