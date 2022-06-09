Тепер, судячи з усього, життя російських окупантів стане ще гіршим. Адже ЗМІ в тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі розповіли в мережі, які саме ресторани полюбились загарбникам.

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Які ресторани люблять вороги

Як повідомляється, військові з Південної Осетії нещодавно приїхали до Мелітополя в рамках ротації. За тиждень вон непогано освоїлися в місті й навіть мають улюблені ресторани.

Місцеві помічають, що їхні авто просто заполонили парковку біля ресторану "Джокер" у тимчасово окупованому Мелітополі. Це улюблене місце відпочинку військових з Осетії та Дагестану.

Ще один ресторан, який люблять російські вояки – "Цитадель" на південному колі. Заклад довго був закритий, а до того взагалі там існував громадський будинок.

Також помітили, що осетини дуже люблять чергувати у центральному міському парку імені Горького. Вони лежать на м'яких пуфиках у парку і курять кальян, гуляють галявиною Казок уже, як у себе вдома. Це й не дивно, адже в себе вдома вони точно такого не бачили.

Та й це не все, бо російські окупанти вже навіть будують плани на майбутнє. Деякі вже розмірковують про те, що готові привезти до Мелітополя свої сім'ї, бо це затишне місто їм дуже подобається. Але ЗСУ такі плани скоро обламають.

Партизанський рух на окупованих територіях

Партизани не просто активізувались, а й діють проти росіян дуже успішно, допомагаючи при цьому нашим військовим. Наприклад, у тимчасово окупованому Мелітополі вони ліквідували ворожих військових високого рангу. Таку ситуацію російські військові звісно ж намагаються з усіх сил приховати. Адже в Україну вони йшли, думаючи, що тут на них чекають і зустрічатимуть з квітами. Але виявилось навпаки.

Також українські партизани в тимчасово окупованих містах залишають російським загарбникам листівки. У посланнях пишуть заклик вертатись додому або готуватись до знищення на українській землі так, як раніше підпільники знищували нацистів. Такі з'явилися у Бердянську, Токмаку, Мелітополі, Великому Бурлуку та інших тимчасово окупованих містах Запорізької області.

Українська розвідка перехоплювала розмову жительки тимчасово окупованого Мелітополя з російським окупантом. Та розказувала про невдоволення "русскім міром" й те, що місцеві чекають на повернення української влади. Вона також сказала, що партизани піднімаються і в Кирилівці. Там також дуже злі на російських окупантів.

Детальніше про партизан у Мелітополі: дивіться відео