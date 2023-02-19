Партизаны успешно ликвидировали вагнеровцев под Ростовом: соратники Пригожина сожгли погибших

Партизаны подпольного движения "Атеш" заявили о ликвидации 19 вагнеровцев. Они погибли от удушья угарным газом в Ростовской области.

Это произошло в одной из палаток тренировочного лагеря. По данным движения, затем погибших сожгли их же командиры.

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Что известно о ликвидации врагов

17 февраля мы успешно провели операцию по ликвидации 19 так называемых "добровольцев" ППК "Вагнер". 19 человек были задушены угарным газом в одной из палаток в одной из тренировочных лагерей Ростовской области,

– заявили в "Атеш".

Также там рассказали жуткие детали относительно того, что сделали с телами окупантов. Известно, что командование вагнеровцев вырыло траншею и сожгло тела, ведь в "армии России потерь нет"

"Теперь нет 19 человек и не будет еще больше. Вы можете сколько угодно опровергать этот факт, но 19 человек уже не вернуть", – заявило движение.

Более того, они рассказали, что их агенты не только в армии России. Им удалось успешно внедрить в ряды вагнеровцев более 1000 агентов.

...Передаем привет рекрутерам из ППК "Вагнер", это было очень легко,

– рассказал движение.

Что известно об "Атеше"