Крым, Херсонщина, Донбасс – приготовиться: "Атеш" анонсирует новые операции на оккупированных землях

Партизанское движение "Атеш" анонсировало новые операции на временно оккупированных территориях Украины. Врага предупредили, что пора удвоить усилия.

Также партизаны сотрудничают с россиянами, которые не согласны с политикой путинского режима. Следует заметить, что оккупанты уже понимают положение дел и вывозят документы из пока оккупированного Крыма.

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Что известно об анонсе от "Атеш"

Сейчас главная цель – поддержать контрнаступление ВСУ и организовать ад оккупантам в тылу. Поэтому ждите новых акций в Крыму, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях,

– объяснили партизаны.

Они заметили, что провели десятки наступательных операций и пора удвоить усилия. Ведь ресурсы для этого есть.

Кроме того, партизаны объяснили, что они сотрудничают с жителями Татарстана и других регионов России, которые не согласны с политикой российского диктатора.

"Были согласованы принципы нашего сотрудничества, а также конкретные действия по уничтожению военного потенциала России. В то же время наша крупная агентурная сеть по всему Крыму ведет подготовку к его безусловному освобождению, которое мы ожидаем уже в скором времени", – заверили партизаны.

"Атеш" отчитался об уничтожении оккупантов в Херсонской области

Буквально в июле 2023 года партизаны рассказали, что они уничтожили во временно оккупированном селе Великие Копани Херсонской области несколько россиян и их технику.

В частности, партизаны взорвали грузовые автомобили оккупантов. Так, вслед за кораблем пошли шесть врагов и повреждены два их грузовика.

Кроме того, партизаны следят за действиями оккупантов на временно оккупированных территориях. Так они показали, что зафиксировали военную деятельность оккупантов в Ровеньках Луганской области.