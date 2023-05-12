"Атеш" проникли на ключевые фортификационные сооружения оккупантов в Крыму

Агенты движения "Атеш" проникли на ключевые фортификационные сооружения Крыма. Они присутствуют на возведении линий на многих участках, в том числе в Красноперекопске, Джанкое, Межводном и много где еще.

Агенты движения "Атеш" проникают во вражеские ряды – их глаза видят все, что происходит внутри российских сил в Крыму.

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Оборона россиян в Крыму как на ладони

Агенты "Атеш" докладывают о ходе строительства линий обороны в Крыму. Недавно они проникли в село Молочное возле Евпатории. Партизаны оценили уровень готовности оккупантов к отражению возможного десанта с моря и отметили как организованная оборона, где расположены огневые точки и где брешь в обороне россиян.

Рашисты готовятся к новой Нормандии, но будут иметь новый Херсон. Крым будет готовиться к украинскому курортному сезону,

– сказали партизаны.

В "Атеше" добавили, что они присутствуют на возведении линий на многих участках, в частности в Красноперекопске, Джанкое, Межводном и многих других участках.

Пропагандисты утверждают, что в Крыму нет движения сопротивления

Российские пропагандисты цинично утверждают, что во временно оккупированном Крыму нет сопротивления. Хотя на самом деле именно там развернулись боеспособные очаги движения "Атеш". Более того, партизаны находят среди местных жителей большую поддержку.

"Атеш" проникает везде. В частности, их агенты приобщены к строительству линий обороны оккупантов в Крыму – они знают каждый окоп, траншею и огневые позиции и передают эту информацию куда нужно.

Также агенты этого движения работают на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, в частности, в Мариуполе, в сердце России, а также в Сибири.

"Атеш" на ключевых сооружениях оккупантов в Крыму: фото