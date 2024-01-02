Может "штормить": агенты "Атеш" передали ВСУ координаты ПВО возле Крымского моста

Агенты "Атеш" передали Силам обороны Украины координаты ПВО у Крымского моста. Партизаны работают над тем, чтобы военных целей россиян было уничтожено как можно больше.

Партизаны традиционно поделились координатами не только с защитниками, но и со всей страной.

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Агенты "Атеш" обнаружили, что в России разместили два расчета ПВО у Крымского моста. Этими комплексами россияне пытаются оградить мост от крылатых ракет ВСУ.

На первой локации зафиксированы размещение ЗРПК "Панцирь С1/2" и пусковая установка С-400. Координаты: 45.009717, 35.36515.

Во второй локации зафиксировано размещение трех пусковых установок С-аоррп400. Координаты: 45.009707, 35.399693.

Ответом на российский ракетный террор в мирных украинских городах станет массовое уничтожение военных целей россиян. Агенты АТЕШ активно над этим работают. Информация была получена и давно передана Силам обороны Украины. Ждите украинской ночи, может штормить,

– сообщили в "Атеше".

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