Может "штормить": агенты "Атеш" передали ВСУ координаты ПВО возле Крымского моста
Источник:"Атеш"
Агенты "Атеш" передали Силам обороны Украины координаты ПВО у Крымского моста. Партизаны работают над тем, чтобы военных целей россиян было уничтожено как можно больше.
Партизаны традиционно поделились координатами не только с защитниками, но и со всей страной.
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Новая находка партизан в Крыму
Агенты "Атеш" обнаружили, что в России разместили два расчета ПВО у Крымского моста. Этими комплексами россияне пытаются оградить мост от крылатых ракет ВСУ.
- На первой локации зафиксированы размещение ЗРПК "Панцирь С1/2" и пусковая установка С-400. Координаты: 45.009717, 35.36515.
- Во второй локации зафиксировано размещение трех пусковых установок С-аоррп400. Координаты: 45.009707, 35.399693.
Ответом на российский ракетный террор в мирных украинских городах станет массовое уничтожение военных целей россиян. Агенты АТЕШ активно над этим работают. Информация была получена и давно передана Силам обороны Украины. Ждите украинской ночи, может штормить,
– сообщили в "Атеше".
ПВО у Крымского моста: фото "Атеш"
Зеленский анонсировал планы в Крыму на 2024 год
- В интервью для The Economist президент Владимир Зеленский намекнул, что в 2024 году основные битвы могут развернуться именно в оккупированном Крыму или Черном море. Он отметил, что успех в Крыму произвел бы большое впечатление на мир, а также повлиял бы на ситуацию в самой России, нанеся удар по кремлевской пропаганде.
- Ранее в Институте изучения войны отметили, что если Украина деоккупирует Крым, то ее оборонные расходы значительно снизятся. Кроме того, это даст много преимуществ на поле боя на Юге и обезопасит юго-западное побережье страны от высадки десанта. Риск ракетных обстрелов с морских ракетоносителей также значительно снизится.