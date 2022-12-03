Партизаны оборвали поставки оккупантов в Луганской области: насколько замедлится наступление

В Луганской области партизаны устроили диверсию, чтобы замедлить снабжение оккупантов железной дорогой. Из-за сгоревшего оборудования доставка вооружения может замедлиться на 20 суток.

Об этом рассказал глава областной военной администрации Сергей Гайдай. Наши партизаны с огоньком уничтожили оборудование врага.

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Как именно поработали партизаны

Неизвестные подожгли релейный шкаф для размещения аппаратуры сигнализации, централизации и блокировки в районе Луганской теплоэлектростанции в городе Счастье, расположенном примерно в 15 километрах от Луганска.

В результате диверсии повреждено оборудование, необходимое для автоматизированного управления железной дороги на участке Луганск-Лантратовка.

Как почувствуют это оккупанты

По оценке специалистов, уничтожение системы заставит оккупантов перевести железнодорожное управление в ручной режим. Как результат, российские войска не смогут своевременно доставлять военные грузы подразделениям, воюющим на передовой в течение примерно 14 – 20 дней.

Это даст Вооруженным силам Украины значительное преимущество и шанс новых продвижений.

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