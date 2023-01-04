Активность сопротивления в России зафиксировала военная разведка Украины. Стало известно, что этой ночью партизанам удалось еще раз остановить как гражданские поезда, так и военные эшелоны. Случилось это на участке Транссибирской железной дороги вблизи Красноярска.
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Таких случаев стало больше
Как отмечают в Главном управлении разведки, только за первые несколько дней нового года таких случаев уже шесть. Речь идет об уничтожении блоков сигнализации, централизации и блокировке на железной дороге в разных регионах страны-агрессорки.
Все это становится причиной нарушение графика движения эшелонов с военной техникой. Что негативно влияет на материальное обеспечение русских военных на фронте.
Партизаны задерживают движение поездов в России: смотрите видео
Интересно, что в прошлом году таких случаев было зафиксировано около 40. Тогда партизаны уничтожали железнодорожные трансформаторы и локомотивы. А вот активизацию такого движения наблюдали сразу же после того, как Путин в сентябре объявил о так называемой "частичной" мобилизации.
Какая ситуация с мобилизацией
- Недавно наша разведка перехватила очередной телефонный разговор оккупанта. В ней он делится слухами, что в России могут провести всеобщую мобилизацию. В то же время, он сетует на то, что раненым не дают полноценно восстановиться после ранения. Через неделю снова гонят на передовую.
- Тем временем уцелевших после атаки по ПТУ-19 оккупантов хотели отправить в наступление. Это планировали сделать для того, чтобы избавиться от ненужных свидетелей. Такое мнение высказала родственница одного из мобилизованных. По ее словам, на место направили комиссию. Она и будет заниматься сокрытием реальных данных.
- Отметим, что Россия официально признала 89 погибших в Макеевке. Это достаточно много, если учитывать, что обычно страна-агрессорка говорит, что "потерь нет".
- Между тем обозреватели отметили, что Россия на протяжении многих лет потратила много миллиардов долларов на ветер. Ведь модернизация войска не принесла ей никаких видимых успехов на фронте.