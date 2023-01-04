Активність руху опору у Росії зафіксувала воєнна розвідка України. Стало відомо, що цієї ночі партизанам вдалося вкотре зупинити як цивільні потяги, так і військові ешелони. Сталося це на ділянці Транссибірської залізниці поблизу Красноярська.
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Таких випадків побільшало
Як зазначають у Головному управлінні розвідки, лиш за перші кілька днів нового року таких випадків уже шість. Мовиться про знищення блоків сигналізації, централізації та блокування на залізниці у різних регіонах країни-агресорки.
Усе це стає причиною порушення графіку руху ешелонів з військовою технікою. Що негативно впливає на матеріальне забезпечення російських військових на фронті.
Партизани затримують рух потягів у Росії: дивіться відео
Цікаво, що торік таких випадків зафіксували близько 40. Тоді партизани знищували залізничні трансформатори та локомотиви. А от активізацію такого руху спостерігали відразу ж після того, як Путін у вересні оголосив про так звану "часткову" мобілізацію.
Яка ситуація з мобілізацією
- Нещодавно наша розвідка перехопила чергову телефонну розмову окупанта. У ній він ділиться чутками про те, що у Росії можуть провести загальну мобілізацію. Водночас він нарікає на те, що пораненим не дають повноцінно відновитися після поранення. За тиждень знову женуть на передову.
- Тим часом уцілілих після атаки по ПТУ-19 окупантів хотіли відправити у наступ. Це планували зробити для того, щоб позбутися непотрібних свідків. Таку думку висловила родичка одного з мобілізованих. За її словами, на місце спрямували комісію. Вона й займатиметься приховуванням реальних даних.
- Зауважимо, що Росія офіційно визнала 89 загиблих у Макіївці. Це досить багато, якщо враховувати, що зазвичай країна-агресорка каже, що "потєрь нєт".
- Тим часом оглядачі зауважили, що Росія упродовж років витратила багато мільярдів доларів на вітер. Адже буцімто модернізація війська не принесла їй жодних видимих успіхів на фронті.