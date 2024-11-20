Результатом довольны: какие последствия повреждения партизанами железной дороги на оккупированной Донетчине

В оккупированной Донецкой области силами сопротивления была повреждена железная дорога, которую россияне прокладывают в направлении России. Это привело к столкновению двух локомотивов и сходу с рельсов двух вагонов и к другим проблемам для врага. По результатам нанесенного россиянам ущерба, эта операция является успешной.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что акция по повреждению железнодорожного полотна на оккупированной части Донецкой области состоялась еще 8 ноября. Однако она сначала не была предана огласке, ведь ее организаторы и исполнители должны были переместиться в безопасное место.

К теме Это вызов: какие последствия обновления россиянами железнодорожной ветки в Волновахе

Есть осторожный оптимизм

Сейчас, как сообщил советник городского головы Мариуполя, те, кто причастен к операции на железной дороге, находятся в безопасности, что дает возможность рассказывать о ее деталях.

Из-за повреждения железнодорожного полотна произошло столкновение двух тепловозов и сход их с рельсов вместе с несколькими вагонами.

Россияне утверждают, что эти вагоны были пустыми. Правда ли это, очень сложно установить с учетом всех обстоятельств. Однако минус два тепловоза – это уже неплохо. К тому же движение на этой части железной дороги было остановлено почти на неделю,

– подчеркнул Андрющенко.

К слову. Инцидент произошел на участке между станциями Кальчик и Кичиксу. Из-за повреждения фактически было остановлено движение между Мариуполем и Ростовом-на-Дону.

Рассказать об этой операции можно было лишь через пару дней после того, как люди, которые ее осуществляли, оказались в абсолютной безопасности. В целом, как отметил Андрющенко, все довольны ее результатом.

Эта акция не только привела к ремонту железной дороги со стороны оккупантов, который длился неделю. Она, по его словам, также показала слабые звенья врага на железной дороге. Стало понятно, как с этим работать.

Поэтому у нас есть осторожный оптимизм, что это не последняя акция. Конечно, следующая не состоится вот-вот. Однако понятно, что надо делать для того, чтобы останавливать, по крайней мере на определенный период времени, железнодорожное движение на оккупированных территориях,

– отметил Петр Андрющенко.

В то же время для россиян эта операция оказалась абсолютной неожиданностью. Сначала, по его словам, они вообще не поняли, что произошло, а потом продолжалось расследование, по крайней мере с того времени, когда они поняли, что надо искать партизан, которые повредили полотно. А искать их уже не было никакого смысла. Даже фсбешники это осознали, потому что только делали вид, что осуществляют поисковые мероприятия.

Напомним, что россияне до конца 2024 года планируют запустить движение по железной дороге, которая будет пролегать по оккупированным территориям Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Также она соединит Ростов-на-Дону и оккупированный Крым. Однако это может быть очередным бизнес-проектом оккупантов для отмывания средств на строительстве.

Читайте также Фактически возле "Азовстали": что известно о диверсии на железной дороге в Мариуполе