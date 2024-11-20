Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що акція з пошкодження залізничного полотна на окупованій частині Донеччини відбулась ще 8 листопада. Проте їй спочатку не надавалось розголосу, адже її організатори та виконавці мали переміститись в безпечне місце.

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Маємо обережний оптимізм

Зараз, як повідомив радник міського голови Маріуполя, ті, хто причетні до операції на залізниці, перебувають у безпеці, що надає можливість розповідати про її деталі.

Через пошкодження залізничного полотна відбулось зіткнення двох тепловозів та сходження їх з рейок разом кількома вагонами.

Росіяни стверджують, що ці вагони були порожніми. Чи правда це, дуже складно встановити з урахуванням всіх обставин. Однак мінус два тепловози – це вже непогано. До того ж рух на цій частині залізниці було зупинено майже на тиждень,

– підкреслив Андрющенко.

До слова. Інцидент стався на ділянці між станціями Кальчик та Кичиксу. Через пошкодження фактично було зупинено рух між Маріуполем і Ростовом-на-Дону.

Розповідати про цю операцію можна було лише за пару днів після того, як люди, які її здійснювали, опинилися в абсолютній безпеці. В цілому, як зазначив Андрющенко, всі задоволені її результатом.

Ця акція не тільки призвела до ремонту залізниці з боку окупантів, який тривав тиждень. Вона, за його словами, також показала слабкі ланки ворога на залізниці. Стало зрозуміло, як з цим працювати.

Тому маємо обережний оптимізм, що це не остання акція. Звичайно, наступна не відбудеться от-от. Проте зрозуміло, що треба робити для того, щоб зупиняти, принаймні на певний період часу, залізничний рух на окупованих територіях,

– наголосив Петро Андрющенко.

Водночас для росіян ця операція виявилась абсолютною несподіванкою. Спочатку, за його словами, вони взагалі не зрозуміли, що відбулося, а потім тривало розслідування, принаймні з того часу, коли вони зрозуміли, що треба шукати партизан, які пошкодили полотно. А шукати їх вже не було жодного сенсу. Навіть фсбешники це усвідомили, тому що тільки уявляли, що здійснюють пошукові заходи.

Нагадаємо, що росіяни до кінця 2024 року планують запустити рух залізницею, що пролягатиме по окупованих територіях Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також вона з’єднає Ростов-на-Дону та окупований Крим. Проте це може бути черговим бізнес-проєктом окупантів для відмивання коштів на будівництві.

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