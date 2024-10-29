Движение сопротивления взорвало мост в Бердянске: в районном совете рассказали детали

Вечером 27 октября в оккупированном Бердянске прогремел громкий взрыв, его было особенно слышно в микрорайоне Колония. Был взорван железнодорожный мост между зданием водоканала и автомойкой по Восточному проспекту. Разрушен ли мост полностью, или он только поврежден – вопрос ныне остается открытым.

Об этом в эфире 24 Канала отметил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, подчеркнув, что этот объект важен, хотя и сам мост небольшой.

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Сопротивление держит в напряжении оккупантов

Уже точно известно, что взрыв был, его подтвердили и сами россияне. Если партизанам удается продолжать такие акции, а оккупантам потом приходится объяснять, что все у них вроде бы под контролем, а пропагандисты пишут, что это были просто "учения", это, по словам Дудукалова, свидетельствует о том, что сопротивление в Бердянске на третьем году полномасштабной войны держит в напряжении российских захватчиков.

Эту акцию можно считать удачной хотя бы потому, что она вообще состоялась, еще и под носом оккупантов. Этот мост небольшой по размеру, но он является единственным путем, который соединяет железнодорожный вокзал и все, что расположено за ним – инфраструктуру железной дороги в Бердянске,

– рассказал Дудукалов.

Напомним, ранее сообщалось, что этот железнодорожный мост россияне использовали для перевозки военных грузов. Из-за его повреждения у оккупантов теперь возникнут проблемы с доставкой горюче-смазочных материалов, оружия и боеприпасов. Железнодорожное сообщение с Бердянском парализовано.