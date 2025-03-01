Станет первыми этапом на пути к возвращению территорий: какую позицию стоит отстаивать Украине

Лидеры Запада утверждают, что готовы способствовать завершению российско-украинской войны. Украина также готова к миру, однако очень важно, чтобы все происходило справедливо, а наше государство получило реально действенные гарантии безопасности.

Политтехнолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что Дональд Трамп, вероятно, желает стать мировым миротворцем, который завершит войну в Украине. Впрочем нельзя допустить, чтобы после заключения соглашения Россия напала снова.

Смотрите также "История запомнит этот день": что западные СМИ пишут о шокирующей встрече Зеленского и Трампа

Какая задача у Украины

Тарас Загородний отметил, что главной задачей Украины является продолжать диалог с партнерами по поддержки нашего государства.

Нас интересует оружие и ресурсы для того, чтобы был справедливый мир, а это границы до 24 февраля (2022 года – 24 Канал). Это будет только первый этап,

– подчеркнул он.

Он пояснил, если Украина достигнет границ до начала полномасштабного вторжения России, то это повлияет на ситуацию во временно оккупированном Крыму.

Никто уже не сможет остановить украинские танки и армию. Управы на Украину уже нет, как думали об этом в Евросоюзе и США,

– сказал политтехнолог.

Он считает, что партнеры Украины и в дальнейшем будут продолжать поддерживать наше государство, объясняя это тем, что им будет выгодно.

К слову, по данным западных СМИ, без военной помощи США Украина, вероятно, сможет удерживать нынешний темп боевых действий лишь до лета. Европа пытается компенсировать этот дефицит, увеличивая финансирование и производство оружия. В то же время некоторые американские системы ПВО и дальнобойная артиллерия остаются критически важными и пока незаменимыми для украинской армии.