Партнеры полностью проинформированы о том, что происходит в нашем Мариуполе – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский каждый день общается с мировыми лидерами. Так он лично доносит то, что происходит в Украине после российского вторжения. И вместе выстраивают стратегию борьбы с Россией.

Не стала исключением среда, 9 марта. Главной темой общения Зеленского с иностранными политиками стал обстрел Мариуполя – оккупанты нанесли ракетный удар по роддому.

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Зеленский обсудил эту ситуацию с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Также Зеленский беседовал со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси. А также с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Партнеры полностью проинформированы о том, что происходит в нашем Мариуполе. И о ситуации во всех других регионах Украины, где продолжаются боевые действия. Работаем, чтобы Россия почувствовала последствия своих действий. Делаем все для того, чтобы наконец-то обезопасить наше небо", – подытожил Зеленский.

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