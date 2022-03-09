Не стала винятком середа, 9 березня. Головню темою спілкування Зеленського з іноземними політиками став обстріл Маріуполя – окупанти завдали ракетного удару по пологовому будинку.

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Зеленський обговорив цю ситуацію з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Також Зеленський мав розмову зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі. А також з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

"Партнери повністю проінформовані про те, що відбувається у нашому Маріуполі. І про ситуацію в усіх інших регіонах України, де тривають бойові дії. Працюємо, щоб Росія відчула наслідки своїх дій. Робимо все для того, щоб нарешті убезпечити наше небо", – підсумував Зеленський.

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