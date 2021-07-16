Западные партнеры ждут, когда Витренко уволят, – Фурса о сотрудничестве с МВФ

Международный валютный фонд даст Украине 2,8 миллиарда долларов. С траншем на 700 миллионов долларов придется подождать, потому что западные партнеры ждут, когда в Украине решат все проблемы с антикоррупционными органами, в частности уволят главу правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он отметил, что для разблокирования сотрудничества с МВФ остается ряд проблем.

К теме НАПК просит суд остановить контракт "Нафтогаза" с Витренко

Важную роль играет история с корпоративной реформой "Нафтогаза". Банкир отметил, что хоть публично на этом не акцентируют, но именно это имеют в виду, когда говорят об энергетике.

Я думаю, что наши западные партнеры ждут, когда предписание НАПК выполнят и господина Витренко уволят,

– подчеркнул Фурса.

Кроме этого, речь идет о НАПК и давлении на антикоррупционные органы, чтобы подтвердить их независимость. Эти два фактора являются ключевыми в сотрудничестве Украины с Белым домом и МВФ.

Украина не получит транша МВФ на 700 миллионов долларов

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции руководствовалось антикоррупционным законодательством в отношении Витренко. До назначения в "Нафтогаз" он был исполняющим обязанности министра энергетики. Компания "Нафтогаз" с предписанием не согласилась, поэтому НАПК обратилось в суд.

Банкир пояснил, что сейчас Украина не получит обещанного транша на 700 миллионов долларов от МВФ. По словам директора департамента коммуникаций Фонда Джерри Райса, еще нужен прогресс в этом направлении.

"На этой неделе Верховная Рада работала в бешеном темпе, приняла полезные законопроекты, но пока этого недостаточно", – отметил Фурса.

МВФ просто так даст Украине почти 3 миллиарда долларов

В то же время в конце августа – начале сентября 2021 года в Украине ожидают дополнительные 2,8 миллиарда долларов. Эту сумму МВФ дает Украине без кредитных обязательств. Деньги пойдут в госбюджет и позволят обезопасить страну от макроэкономических рисков до конца года.

"Поскольку мы получили эти 2,8 миллиарда без всяких условий, то наши потенциальные проблемы с финансированием дефицита бюджета, де-факто, уже решены. Если не произойдет форс-мажора в мировой экономике, то мы довыполним этот год без проблем", – подчеркнул Фурса.

Интересно Тариф на газ в Украине мог вырасти до 15 гривен за кубометр, – Шмыгаль

Украинцы могут не ждать на колебания валюты или невыполнения бюджета до конца 2021 года. Напротив, эксперты наблюдают перевыполнение текущего бюджета.

Полученные 2,8 миллиарда долларов от МВФ позволят погасить внешние долги Украины. Это также даст уверенность другим кредиторам, в частности просто инвесторам, в том, что в стране есть макроэкономическая стабильность.

Сергей Фурса рассказал о сотрудничестве МВФ и Украины: смотрите видео