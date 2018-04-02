Парубий обещает рассмотреть вопрос об отмене е-деклараций для общественных активистов

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания парламента обещает рассмотреть вопрос об отмене е-декларации для общественных активистов и членов наблюдательных советов.

Об этом он написал в​ Twitter.

Одним з перших питань Порядку денного роботи Верховної Ради @verkhovna_rada цього тижня, як я і обіцяв буде питання про скасування процедури Е-декларування для громадських активістів та декриміналізація статті за неподання Електронної декларації громадськими активістами. — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 2 квітня 2018 р.

Как сообщал сайт "24" в Верховной Раде рабочая неделя с 2 по 6 апреля снова будет пленарной, следовательно, уже завтра, 3 апреля, нардепы хотят отменить е-декларирование для общественных активистов. На прошлой пленарной неделе голосов в сессионном зале на этот вопрос не хватило, поэтому до 1 апреля активисты и антикоррупционеры должны были подать свои электронные декларации.

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Этим законопроектом народные депутаты сначала хотят отсрочить декларирование для активистов до 1 июля. Далее планируют дорабатывать этот законопроект. Также в ВР хотят, и это требуют в БПП, добавить в заключительных приложениях избавление от уголовной ответственности активистов, если они не подадут свою декларацию до указанного срока.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции выступило за отмену е-декларирования для активистов общественных организаций.