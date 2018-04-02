Парубий обещает рассмотреть вопрос об отмене е-деклараций для общественных активистов
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания парламента обещает рассмотреть вопрос об отмене е-декларации для общественных активистов и членов наблюдательных советов.
Об этом он написал в Twitter.
Как сообщал сайт "24" в Верховной Раде рабочая неделя с 2 по 6 апреля снова будет пленарной, следовательно, уже завтра, 3 апреля, нардепы хотят отменить е-декларирование для общественных активистов. На прошлой пленарной неделе голосов в сессионном зале на этот вопрос не хватило, поэтому до 1 апреля активисты и антикоррупционеры должны были подать свои электронные декларации.
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Этим законопроектом народные депутаты сначала хотят отсрочить декларирование для активистов до 1 июля. Далее планируют дорабатывать этот законопроект. Также в ВР хотят, и это требуют в БПП, добавить в заключительных приложениях избавление от уголовной ответственности активистов, если они не подадут свою декларацию до указанного срока.
Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции выступило за отмену е-декларирования для активистов общественных организаций.