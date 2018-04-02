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В ВР хотят отсрочить е-декларирование для активистов

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В Верховной Раде рабочая неделя со 2 по 6 марта снова будет пленарной. Именно поэтому депутаты договариваются, какие вопросы будут рассматривать в последующие 5 дней. Среди них и законопроект о е-декларировании для активистов.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 Канала Анастасия Крымова.

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Уже 3 марта нардепы хотят отменить е-декларирование для общественных активистов. На прошлой пленарной неделе голосов в сессионном зале на этот вопрос не хватило, поэтому до 1 апреля активисты и антикоррупционеры должны были подать свои электронные декларации.

Этим законопроектом народные депутаты сначала хотят отсрочить декларирование для активистов до 1 июля. Далее планируют дорабатывать этот законопроект. Также в ВР хотят, и это требуют в БПП, добавить в заключительные положения освобождение от уголовной ответственности активистов, если они не подадут свою декларацию до указанного срока.

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Также в БПП требуют рассмотрения законопроекта о национальной безопасности. Хотя он и находится в комитете, до сих пор решения по нему нет. Также в провластной партии требуют, чтобы до 6 марта поставили вопрос избрания новых членов ЦИК. Однако Андрей Парубий сказал: по двум кандидатам еще нет результатов спецпроверки. Поэтому до 6 марта этих вопросов на повестке дня не будет. Скорее всего, не будут рассматривать и вопрос национальной безопасности. По крайней мере, пока он не стоит и не обсуждается среди нардепов.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции выступило за отмену е-декларирования для активистов общественных организаций.

Теги: Новости Украины Новости политики НАПК е-декларирование Верховная Рада Блок Петра Порошенко
Источник: 24 Канал
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