У ВР хочуть відтермінувати е-декларування для активістів

У Верховній Раді робочий тиждень з 2 до 6 березня знову буде пленарним. Саме тому депутати домовляються, які питання розглядатимуть у наступні 5 днів. Серед них і законопроект про е-декларування для активістів.

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондент 24 Каналу Анастасія Кримова.

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Вже 3 березня нардепи хочуть скасувати е-декларування для громадських активістів. Минулого пленарного тижня голосів у сесійній залі на це питання не вистачило, тож до 1 квітня активісти та антикорупціонери мусили подати свої електронні декларації.

Цим законопроектом народні депутати спочатку хочуть відтермінувати декларування для активістів до 1 липня. Далі планують доопрацьовувати цей законопроект. Також у ВР хочуть, і це вимагають в БПП, додати до прикінцевих проложень позбавлення від кримінальної відповідальності активістів, якщо вони не подадуть свою декларацію до вказаного терміну.

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Також у БПП вимагають розгляду законопроекту про національну безпеку. Хоч він і перебуває у комітеті, досі щодо нього рішення немає. Також у провладній партії вимагають, аби до 6 березня поставили питання обрання нових членів ЦВК. Однак, Андрій Парубій сказав: щодо двох кандидатів ще немає результатів спецперевірки. Тож, до 6 березня цих питань у порядку денному не буде. Скоріше за все, не розглядатимуть і питання національної безпеки. Принаймні, поки що воно не стоїть і не обговорюється серед нардепів.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції виступило за скасування е-декларування для активістів громадських організацій.