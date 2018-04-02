Парубій обіцяє розглянути питання про скасування е-декларацій для громадських активістів

Голова Верховної Ради Андрій Парубій під час засідання парламенту обіцяє розглянути питання про скасування е-декларації для громадських активістів та членів наглядових рад.

Про це він написав у Twitter.

Одним з перших питань Порядку денного роботи Верховної Ради @verkhovna_rada цього тижня, як я і обіцяв буде питання про скасування процедури Е-декларування для громадських активістів та декриміналізація статті за неподання Електронної декларації громадськими активістами. — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 2 квітня 2018 р.

Як повідомляв сайт "24" у Верховній Раді робочий тиждень з 2 до 6 квітня знову буде пленарним, відтак, вже завтра, 3 квітня, нардепи хочуть скасувати е-декларування для громадських активістів. Минулого пленарного тижня голосів у сесійній залі на це питання не вистачило, тож до 1 квітня активісти та антикорупціонери мусили подати свої електронні декларації.

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Цим законопроектом народні депутати спочатку хочуть відтермінувати декларування для активістів до 1 липня. Далі планують доопрацьовувати цей законопроект. Також у ВР хочуть, і це вимагають в БПП, додати до прикінцевих проложень позбавлення від кримінальної відповідальності активістів, якщо вони не подадуть свою декларацію до вказаного терміну.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції виступило за скасування е-декларування для активістів громадських організацій.