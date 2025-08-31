Существует мнение, что если исполнителей таких преступлений не задержали в первые часы, то впоследствии это практически невозможно сделать. Генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала высказал другое утверждение.

Есть ли шансы задержать преступника?

Не стоит думать, что убийцу можно найти только "по горячим следам". Это давно устаревшая версия. Каждое дело имеет свои особенности.

Если нападающего задерживают сразу, то, конечно, это лучшее развитие событий и быстрый успех. Но если он все-таки успевает спрятаться, то его все равно можно найти. Не существует преступления без следов.

Тогда идет расследование по следам, которые он оставил, техническими средствами контроля, свидетелями. Есть много других моделей: быстрые экспертизы, отпечатки, отбор биологического материала,

– подчеркнул бывший глава Службы внешней разведки.

Эта эффективная работа должна ускорить поиск преступника. В таком случае никакие сроки не имеют значения. Несмотря на это все материалы надо обрабатывать быстро.

Убийство Андрея Парубия натолкнуло многих людей на параллели с не менее резонансным делом – убийством Ирины Фарион. Оно произошло в июле 2024 года на одной из улиц Львова. Однако, Николай Маломуж заметил определенные различия.

Там была совсем другая схема. Нападающий длительное время ее выслеживал, жил рядом, оставлял за собой следы. Не понимаю для чего он это делал. Это все надо глубоко исследовать,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Зато с нападением на Парубия была другая схема, более профессиональная. Нападающий замаскировался, использовал транспортное средство. То есть мы увидели быстрое выполнение и исчезновение с места преступления.

