Існує думка, що якщо виконавців таких злочинів не затримали у перші години, то згодом це практично неможливо зробити. Генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу висловив інше твердження.

Чи є шанси затримати злочинця?

Не варто думати, що вбивцю можна знайти лише "за гарячими слідами". Це давно застаріла версія. Кожна справа має свої особливості.

Якщо нападника затримують одразу, то, звісно, це найкращий розвиток подій та швидкий успіх. Але якщо він все-таки встигає заховатися, то його все одно можна знайти. Не існує злочину без слідів.

Тоді йде розслідування за слідами, які він залишив, технічними засобами контролю, свідками. Є багато інших моделей: швидкі експертизи, відбитки, відбір біологічного матеріалу,

– підкреслив колишній голова Служби зовнішньої розвідки.

Ця ефективна робота має прискорити пошук злочинця. У такому випадку ніякі терміни не мають значення. Попри це всі матеріали треба опрацьовувати швидко.

Вбивство Андрія Парубія наштовхнуло чимало людей на паралелі з не менш резонансною справою – вбивством Ірини Фаріон. Воно трапилось у липні 2024 року на одній з вулиць Львова. Однак, Микола Маломуж помітив певні відмінності.

Там було зовсім інша схема. Нападник тривалий час її вистежував, жив поруч, залишав за собою сліди. Не розумію для чого він це робив. Це все треба глибоко досліджувати,

– наголосив Микола Маломуж.

Натомість з нападом на Парубія була інша схема, більш професійна. Нападник замаскувався, використовував транспортний засіб. Тобто ми побачили швидке виконання та зникнення з місця злочину.

У Львові вбили Андрія Парубія: що відомо