Парламентская ассамблея Европы может признать российский режим террористическим. Соответствующий документ будет рассмотрен уже на заседании 13 октября.

Предложение признать Россию террористическим режимом содержится в документе "Дальнейшая эскалация агрессии России против Украины". Разбирательство состоится в Страсбурге, где сейчас проходит осенняя сессия ПАСЕ.

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Европейские политики также планируют одобрить резолюцию по действиям России. В законопроект внесли ряд поправок.

Какие правки внесли в документ

Одна из поправок предлагает обеспечить систему ответственности за серьезные нарушения международного права, вызванные Россией против Украины. Именно в этом контексте в ПАСЕ хотят объявить Россию террористическим режимом.

Россия планирует изобразить террористом Украину

Выступая на заседании ПАСЕ, президент Владимир Зеленский заявил, что ассамблея может стать первой международной организацией, которая признает Россию государством-террористом.

Аналитики американского Института изучения войны заявили, что Кремль хочет организовать "нападения на Россию", чтобы обвинить в них Украину. Цель Москвы – создать предпосылки для противодействия признанию ее государством-террористом. Такую роль Кремль нагло готовит для Украины.

В России уже заявили, что ФСБ задержала граждан Украины, которые "готовили теракты в Свердловской, Московской и Брянской областях" на 12 октября. Кроме того, оккупантам нужны предпосылки для дальнейших массовых ракетных ударов по Украине.

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