ПАСЕ окончательно отклонила список кандидатов на должность судьи ЕСПЧ

Должность судьи Европейского суда по правам человека точно не будет занимать представитель Украины. Парламентская ассамблея Совета Европы окончательно отклонила список наших кандидатов.

Основной причиной такого решения стало выдвижение народного депутата от "Слуги народа" и члена ПАСЕ Александра Мережко. Теперь украинским властям надо проводить новый конкурс.

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Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по отбору судей в ЕСПЧ рекомендовал отклонить поданные Украиной кандидатуры на должность судьи.

Там отметили, что не все они отвечают необходимым критериям, и будут попросить украинское государство подготовить новый список кандидатов.

Что известно о предыдущих кандидатах

Украина 17 мая определилась с тремя кандидатами на должность судьи ЕСПЧ:

Игнатовский Николай Николаевич;

Мережко Александр Александрович;

Нуриджанян Гаянэ Сергеевна.

Этих кандидатов отбирала конкурсная комиссия. Конкурс предусматривал тестирование для определения уровня владения официальными языками Совета Европы, проведение собеседования и отбор кандидатов.

По результатам собеседования и с учетом результатов комиссия простым большинством голосов определила трех кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

После этого председатель комиссии сообщил о списке кандидатов президенту, подал его в МИД Украины, который со своей стороны внес в Совет Европы.

Владимир Зеленский 19 февраля подписал указ о проведении конкурса по подбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ.