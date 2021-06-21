Представителя России не будет в ЕСПЧ: комитет ПАСЕ отклонил всех кандидатов

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонил всех российских кандидатов в судьи Европейского суда по правам человека. Все из-за несправедливого проведения конкурса в России.

Как отметил нардеп и член украинской парламентской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, профильный комитет отклонил весь список кандидатов от России.

Важно ПАСЕ возьмется за нарушение прав человека в оккупированном Россией Крыму

Поэтому, по словам нардепа, на июньской сессии ПАСЕ судья ЕСПЧ от России избран не будет.

В среду (23 июня – 24 канал) комитет будет заседать снова, пророссийское лобби попытается еще раз попробовать провести этот вопрос,

– отметил Гончаренко.

Добавим, что летняя сессия ПАСЕ стартовала 21 июня. Она, как и весенняя сессия, проходит в гибридном формате: онлайн и оффлайн. На повестке дня новой сессии будет резолюция о правах крымских татар в оккупированном Крыму.

Украинская делегация ПАСЕ заявляла об ожиданиях сопротивления со стороны российской делегации и попыток помешать положительному голосованию вопроса о ситуации с крымскими татарами на сессии ПАСЕ.