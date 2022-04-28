ПАСЕ поддержала расследование российских преступлений на территории Украины и создание трибунала

ПАСЕ полностью поддержала все усилия по расследованию международных преступлений России на территории Украины. В то же время выступила за создание трибунала.

Ответную резолюцию Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила на основе доклада представителя Германии Франка Швабе. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба уставного органа.

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Охарактеризовав российскую агрессию против Украины как "акт беспрецедентной тяжести" с глубокими последствиями во всем мире, ПАСЕ выступила с настойчивым призывом к единству в поддержке Украины и оказанию максимального давления на Россию, чтобы она немедленно и полностью прекратила свою агрессию, и к "решительным" международного сообщества по защите демократического миропорядка,

– говорится в заявлении.

Там отметили, что на карту Европы "возвращается новая разделительная линия, проведенная действиями Кремля".

ПАСЕ поддерживает создание трибунала

ПАСЕ подчеркивает, что "встревожена растущим числом свидетельств зверств, которые совершают российские солдаты", и выразила полную поддержку всем усилиям по "расследованию совершаемых Россией преступлений против человечности и геноцида", а также в привлечении агрессора к ответственности.

Парламентарии Ассамблеи подчеркивают, что агрессия Москвы вызвала, в частности, самый серьезный гуманитарный кризис в Европе со времен Второй мировой войны, а также "бросила вызов глобальному управлению и привела к резкому росту цен на энергоносители и продовольственной безопасности".

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