ПАСЕ приняла историческую резолюцию о Политических последствиях агрессии России против Украины

22 июня в ПАСЕ приняли историческую резолюцию. Речь идет о документе о "Политических последствиях агрессии России против Украины".

За эту резолюцию свои голоса отдали 80 парламентариев. Об этом рассказала народная депутат, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС, глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева.

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По словам народного депутата, резолюция полностью поддерживает мирный план, предложенный Владимиром Зеленским. Также она содержит множество других пунктов.

Содержание резолюции ПАСЕ

1. Продолжение и усиление дополнительной военной и гражданской помощи. В частности, благодаря реэкспорту собственных товаров.

2. Создание стратегической европейской экономической автономии. Речь идет об освобождении от российской нефти и газа, используемых Кремлем для шантажа Европы.

3. Меры по предотвращению перепродажи полезных ископаемых из России в Европе за счет третьих государств.

4. Расширение санкционного списка как для физических, так и для юридических лиц как из России, так и из Беларуси и третьих стран.

5. А также введение основных категорий, за которыми будут вести особый надзор во избежание уклонения от санкций.

6. Процесс создания механизма, позволяющего мониторить соблюдение санкций, а также отслеживать их уклонение. В частности, речь идет о перепродаже товаров через третьи страны.

7. Создание общественного Реестра компаний и лиц. Тех, которые работают в пользу России, помогают ей уклоняться от санкций.

8. Признание террористическими группировками ЧВК "Вагнера" и других военизированных формирований, участвующих в войне против Украины.

9. Признание режима, действующего на территории России, как подражающего опасной идеологии рашизма. Он состоит из сотен примеров военных преступлений, а также прямо пропагандирует геноцид.

10. Начало отрасли науки русской колониальной политики. Это нужно будет, чтобы изучать прошлые политики и практики России, которые устремлялись на проведение политики имперскости.

11. Также признание России виновной в совершении военного преступления – экоцида, произошедшего из-за подрыва Каховской ГЭС, чтобы приостановить контрнаступление.

12. Создание стратегической экономической автономии от газа и нефти в России. Их враг также использует, чтобы расширять империалистическую геополитическую цель.

По словам народного депутата, отдельно резолюция признает намерение России взорвать Запорожскую АЭС. К этому шагу Кремль готов пойти, поставив под угрозу весь континент.