Депортацию украинских детей и взрослых ПАСЕ признала геноцидом: для Лукашенко есть "сюрприз"

ПАСЕ 27 апреля приняла историческое решение и признала депортацию украинских детей и взрослых геноцидом. "За" – 87 голосов.

Украина будет возвращать всех своих людей. ПАСЕ 27 апреля приняла историческую резолюцию "Депортация и принудительное перемещение украинских детей и других гражданских лиц в Россию и на временно оккупированные территории Украины: создание условий для их безопасного возвращения, прекращения этих преступлений и наказания виновных".

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Детали резолюции

В резолюции подчеркнули, что факты депортации украинских детей, которые удалось задокументировать, подпадают под действие Конвенции о геноциде 1948 года. Ее 2 статья определяет, что насильственное перемещение детей с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу считается преступлением геноцида.

Кроме того, резолюция приветствует решение МУС об ордерах на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой.

Резолюция призывает МУС рассмотреть вопрос о возможном привлечении к ответственности за соответствующее преступление геноцида виновных и призывает государств-участников рассмотреть возможность привлечения к ответственности за все преступления в своих национальных судах, где это возможно,

– говорится в сообщении.

Кроме того, резолюция призывает немедленно принять меры для прекращения незаконного принудительного перемещения и депортации украинского населения.

Реакция омбудсмена

Также ПАСЕ признала причастным к депортации украинцев Александра Лукашенко – самопровозглашенного президента Беларуси.

Дмитрий Лубинец приветствовал решение ПАСЕ. Он подчеркнул, что этот документ признает, что страна-террористка навязывает украинским детям свое гражданство. Это нарушает право на личность детей и способствует незаконному усыновлению украинских детей российскими семьями.

"Возвращение детей, их реабилитация и создание условий для воссоединения семей для сохранения идентичности детей Украины определены приоритетными для государств-членов Совета Европы", – подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что проблема депортации украинских детей должна ежедневно звучать на всех международных площадках.