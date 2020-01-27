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      ПАСЕ возглавил бельгиец, который не голосовал за украинские вопросы

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      ПАСЕ возглавил бельгиец Хендрик Дамс / slovoidilo

      Новым главой Парламентской ассамблеи избрали представителя Бельгии, либерала Хендрика Дамса. В предыдущие годы в голосованиях по украинским вопросам он в основном воздерживался.

      Руководитель ассамблеи избирается на ротационной основе между политическими группами. Сейчас очередь либералов.

      Обратите внимание: Как будут контактировать делегации Украины и России в ПАСЕ

      В этом году начинается двухлетний период председательства представителя Бельгии – Хендрика Дамса. Либералы подали на рассмотрение только одного кандидата. Поэтому его избрали автоматически, поскольку никто не выступил против его кандидатуры.

      Дамс работает в ПАСЕ с 2007 года. При этом он имел перерыв с ноября 2010 до ноября 2014 года. Является непубличным и не слишком известным за пределами своей политической группы.

      Что известно о позиции Дамса в отношении Украины

      • Хотя он и присутствовал в Ассамблее во время важных голосований, однако не голосовал ни за украинские предложения, ни против.
      • Это касается оспаривания полномочий делегации России в 2015 году. А также большинства резолюций по Крыму и Донбассу. Депутат одобрительно проголосовал только за гуманитарную ситуацию в Украине, в январе 2015 года. Относительно всех других проукраинских документов его голосов электронная система не зафиксировала.
      • Летом 2019 года принял голосование в вопросе о "прощении" России и ее возвращении в ПАСЕ. Но нажал кнопку "воздержался".
      • В своей первой речи после назначения он не упомянул вопрос российско-украинского конфликта.

      Обратите внимание! Члена украинской делегации от "Слуги народа" в ПАСЕ Александра Мережко избрали вице-президентом Парламентской ассамблеи.

      Почему Украина не принимала участия в последней сессии ПАСЕ

      • Осенняя сессия ПАСЕ проходила в Страсбурге в течение 1-4 октября. Украинская делегация не принимала участия в сессии из-за возвращения российской делегации в Ассамблею.
      • К украинскому бойкоту также присоединились Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Государства совместно с Украиной создали группу в ПАСЕ под названием Baltic Plus. Ее главные принципы – осуждение российской агрессии.
      • Украина после отказа от участия в сессии заявила, что будет проводить консультации с целью возвращения доверия к ПАСЕ. Кроме того, в Раде подчеркивали, что представители старой делегации по привычной для Ассамблеи практике сохраняют за собой право участвовать в работе сессии.
      • 16 января Верховная Рада поддержала возвращение Украины в ПАСЕ.

      Что известно о ПАСЕ? Один из двух главных уставных органов Совета Европы. Консультативный орган, который состоит из представителей парламентов всех государств-членов. ПАСЕ является старейшим в Европе органом межпарламентского сотрудничества.

      парє
      Кто голосовал за возвращение России в ПАСЕ/ Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Украина – Россия Новости политики ПАСЕ Бельгия
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