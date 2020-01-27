ПАРЄ очолив бельгієць, який не голосував за українські питання

Новим головою Парламентської асамблеї обрали представника Бельгії, ліберала Хендріка Дамса. У попередні роки у голосуваннях з українських питань він здебільшого утримувався.

Керівник асамблеї обирається на ротаційній засаді між політичними групами. Наразі черга лібералів.

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Цьогоріч починається дворічний період головування представника Бельгії – Хендріка Дамса. Ліберали подали на розгляд лише одного кандидата. Тому його обрали автоматично, оскільки ніхто не виступив проти його кандидатури.

Дамс працює у ПАРЄ з 2007 року. При цьому він мав перерву від листопада 2010 до листопада 2014 року. Є непублічним та не надто відомим за межами своєї політичної групи.

Що відомо про позицію Дамса щодо України

Хоча він і був присутнім в асамблеї під час найважливіших голосувань, однак не голосував ні за українські пропозиції, ні проти.

Це стосується оскарження повноважень делегації Росії у 2015 році. А також більшості резолюцій щодо Криму та Донбасу. Депутат схвально проголосував лише за гуманітарну ситуацію в Україні, у січні 2015 року. Щодо усіх інших проукраїнських документів його голосів електронна система не зафіксувала.

Влітку 2019 року взяв голосування у питанні про "прощення" Росії та її повернення до ПАРЄ. Але натиснув кнопку "утримався".

У своїй першій промові після призначення він не згадав питання російсько-українського конфлікту.

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Чому Україна не брала участі в останній сесії ПАРЄ

Осіння сесія ПАРЄ тривала у Страсбурзі протягом 1-4 жовтня. Українська делегація не брала участі в сесії через повернення російської делегації до Асамблеї.

До українського бойкоту також приєднались Латвія, Литва, Естонія та Грузія. Держави спільно з Україною створили групу в ПАРЄ під назвою Baltic Plus. Її головні принципи – засудження російської агресії.

Україна після відмови від участі в сесії заявила, що проводитиме консультації з метою повернення довіри до ПАРЄ. Окрім того, у Раді підкреслювали, що представники старої делегації за звичною для Асамблеї практикою зберігають право брати участь у роботі сесії.

16 січня Верховна Рада підтримала повернення України в ПАРЄ.

Що відомо про ПАРЄ? Один з двох головних статутних органів Ради Європи. Консультативний орган, що складається з представників парламентів усіх держав-членів. ПАРЄ є найстарішим в Європі органом міжпарламентської співпраці.



Хто голосував за повернення Росії у ПАРЄ/ Інфографіка 24 Каналу