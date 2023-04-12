Пасхальные службы: когда и в каких городах Украины можно освятить пасхи

В это воскресенье, 16 апреля, православные христиане и греко-католики будут праздновать Воскресение Христово. Украинцы надеялись, что к Пасхе в некоторых регионах будет отменен комендантский час, однако военные администрации такого решения не приняли.

Главные закрытые богослужения будут транслироваться онлайн по центральным телевизионным каналам, на интернет-платформе ПЦУ в ютубе и в фейсбуке. Посетить пасхальные службы и освятить пасхи можно будет по окончании комендантского часа. 24 Канал информирует, когда в разных городах Украины можно посетить святыню.

Важно Комендантский час на Пасху: какие ограничения будут действовать в областях Украины

Киев

В Киеве праздничные молебны запланированы в 163 культовых сооружениях столицы. Храмы и соборы будут открыты для всех верующих для вечерних и утренних молебнов 15 апреля с 15:00 до 23:00, а 16 апреля – с 5:00 до 18:00.

Сокращать или отменять комендантский час в Киеве и области не будут, поэтому он продлится, как обычно, с 00:00 до 5:00.

Винница

В Винницкой области освятить пасхальные корзины можно будет в центральном соборе ВТО в субботу, 15 апреля, с 11:00 до 21:00 в субботу, 15 апреля. В Пасху, 16 апреля, праздничная служба и освящение куличей начнется в 7:00.

Волынь

В Волынской области не будут упразднять комендантский час. Она продлится с 00:00 часов до 5:00 утра. Как отметили в ОВА, возможность освятить пасхальную корзину будет у всех волынян. Жителей региона призвали лишь соблюдать установленные правила и рассчитывать на своевременное возвращение домой.

Днепр

Для безопасности населения комендантский час на Пасху отменять не будут. Она продлится с 00:00 до 05:00. В части общин Никопольского района – пасхи можно освятить до 21:00-22:00 и после 4:00.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске богослужение и освящение куличей будут проводить 15 и 16 апреля. В зависимости от храма и собора время службы будет отличаться. В субботу освятить пояса можно будет с 14:00 до 21:00 (в некоторых святынях с 16:00 до 18:00). В воскресенье, на Пасху, освящать корзины начнут с пяти часов.

Львов

Во время комендантского часа с 00:00 до 5:00 богослужения во Львове и области не будут проводиться. Так что освятить пасхи можно будет в субботу, 15 апреля, с 11:00 до 21:00 или 22:00 (время завершения службы в каждой святыне может отличаться) и на Пасху, 16 апреля.

В главных храмах города службы по освящению пасхальных корзин будут проходить по следующему расписанию:

Архикафедральный собор святого Юрия: 15 апреля – с 12:00 до 20:00.

Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла: 15 апреля – с 12:00 до 21:00; 16 апреля – с 6:30 до 17:00.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ: 15 апреля – с 12:00 до 20:00.

Храм святого Архистратига Михаила: 15 апреля – с 14:00 до 20:00.

Храм святых Владимира и Ольги: 15 апреля – с 12:00 до 21:00.

Храм святых Ольги и Елизаветы: 15 апреля – с 14.00.

Церковь Успения Богородицы ВТО: 15 апреля – с 14:00; 16 апреля – с 6:00.

Свято-Покровский кафедральный собор: 15 апреля – с 11:00 до 22:00.

Одесса

В Одессе на Пасху отменять комендантский час не будут, поэтому он продлится с 00:00 до 5:00. Во всех православных храмах города и области богослужения пройдут в сам день праздника, 16 апреля, с 6:00

Освятить свои корзины и пояса можно будет в субботу 15 апреля с 10:00 до 20:00 и 16 апреля с 8:00 до 19:00.

Ровно

На Пасху в регионе не будут отменять комендантский час, поэтому он продлится с 00:00 до 5:00. Кроме того, в праздничные дни будут усиленно работать правоохранительные органы, которые будут следить за соблюдением правопорядка.

Освятить пасхальные корзины можно будет в субботу, 15 апреля и в воскресенье, 16 апреля.

Тернополь

Освятить корзину на Пасху украинцы в Тернополе и области смогут в субботу и воскресенье, но с учетом комендантского часа. С 1 апреля она действует с 00:00 до 5:00 утра, поэтому верующим следует планировать свой поход в храм, чтобы освятить пасхальные корзины до или уже после комендантской.

Харьков

В прифронтовой Харьковской области будет действовать ряд ограничений на Пасху. В частности, все кладбища будут закрыты, комендантский час отменять не будут.

Освящение куличей и пасхальных корзин будет проходить 16 апреля в течение всего светового дня. Такое решение местные власти приняли для того, чтобы избежать скопления людей и соблюдать правила безопасности.

Херсон

В Херсонской области, как и в Харьковской области, на Пасху запретили посещать кладбища. Все службы будут проходить после окончания комендантского часа, который продолжается с 20:00 до 6:00. Кроме того, жителей области призывают избегать скоплений на Пасху, ведь враг очень коварен и может осуществить вражеский обстрел.

Черкассы

В Черкасской области богослужения будут проводить ночью, но верующим, которые хотят их посетить, стоит прийти в храм до начала комендантского часа. В 23:00 будет начинаться богослужение и продлится примерно до 4:00 утра. Затем священники будут окроплять пасхи и другие приношения, которые люди будут брать в храм в течение всего Пасхального дня.

Ужгород

Закарпатская область – единственная в Украине, где комендантский час не введен. В регионе освящение куличей будет проходить 16 апреля, однако начало отличается в каждом отдельном храме и соборе. В общем, освящать корзины начнут с 23:00 в субботу, 15 апреля и закончат в 12:00 в воскресенье, 16 апреля.