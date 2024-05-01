В Киеве на Пасху усилят меры безопасности: горожан просят по возможности не идти в церкви
Источник:КМВА
Во время празднования Пасхи в столице Украины будут задействованы все необходимые меры безопасности. В частности будут привлекаться представители Национальной полиции Украины и сотрудники муниципальной охраны Киева.
Правоохранители будут патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих – храмы, соборы и Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" с целью недопущения провокаций.
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Безопасность на Пасху
По информации КГВА, возле церквей будут дежурить правоохранители, которые в случае воздушной тревоги будут помогать эвакуации верующих и священнослужителей в ближайшие укрытия.
Кроме того, будут работать специальные временные мониторинговые центры, которые оперативно будут отслеживать ситуацию в Киеве для предотвращения правонарушений.
Дорогие киевляне и гости города, по возможности посмотрите богослужения онлайн – по ТВ или через YouTube или Facebook. Если же все же решите пойти в храм – заботьтесь о безопасности! Старайтесь избегать больших скоплений людей. Не забывайте – в стране идет война. У нашего врага нет ничего святого! Даже в такие светлые дни празднования Воскресения Господня от агрессора можно ожидать только причинение зла!
– отмечают в КМВА.
Комендантский час в Пасху будет действовать без изменений – с 00:00 до 05:00.
В КМВА также напомнили, что угроза ракетных обстрелов и провокаций на Пасху не исчезает, поэтому следует помнить о сигналах воздушной тревоги.
При объявлении – направляйтесь в ближайшее укрытие. Берегите себя и близких. Своими ответственными действиями помогайте приближать мир на Украине после нашей Победы!
– подытожил Попко.
Жителей Львовщины также призвали сохранять бдительность на Пасху
- Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что с 2014 года Украина не раз убедилась, что у россиян "нет ничего святого". Именно поэтому Козицкий призвал украинцев быть очень внимательными – как в праздничные дни, так и каждый день.
- О подозрительных лицах, транспорте и предметах жителей призывали сообщать на горячую линию СБУ или в полицию.
- Продолжительность комендантского часа во Львовской области на Пасху остается неизменной – с 00:00 до 05:00. В это время соответственно нельзя находиться на улице и в общественных местах без специальных пропусков и документов, удостоверяющих личность.