Паски от ветеранов и не только: волонтеры передали бойцам на передовую пасхальные подарки

Украинские военнослужащие, которые получили ранения и проходят реабилитацию в центре Unbroken Ukraine, перед Пасхой выпекали паски. Праздничную выпечку передали своим собратьям, которые защищают Украину на Востоке.

Начальник отдела профессионального образования департамента образования и культуры Львовского городского совета Богдан Иванусь в эфире 24 Канала рассказал, что сейчас запущен отдельный проект профессионально-технического обучения для ветеранов, чтобы во время реабилитации они могли получить новые полезные навыки.

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Выпекание куличей как элемент эрготерапии

Среди тех, кто проходит реабилитацию в центре и присоединились к выпеканию куличей – военнослужащие из разных областей Украины, в частности из Николаевской, Одесской, Львовской, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской, Днепропетровской, Харьковской.

Чиновник отметил, что поскольку бойцы из разных регионов, то рассказывали о своих традициях выпекания праздничного пасхального хлеба и особенностях в рецептах. Он также отметил, что этот процесс с точки зрения медицины несет пользу, потому что предусматривает мелкую моторику рук и элемент эрготерапии.

"Парни учатся сваривать, предоставлять парикмахерские услуги, но перед Пасхой занимались выпеканием пасок. Пока они проходят реабилитацию, то могут получать другие навыки, а кто-то, возможно, захочет вернуться на фронт и будет иметь уже новые скиллы по сварке, ремонту автомобилей или кулинарии", – озвучил Иванусь.

О поездке на передовую перед Пасхой

Кроме пасок украинским защитникам на Востоке волонтеры отвезли и средства, которые сегодня крайне необходимы нашим бойцам, чтобы противодействовать вражеским беспилотникам. Начальник отдела профобразования департамента образования и культуры Львовского горсовета посетил такие подразделения: 115 ОМБр, 24 ОМБр, "Волки да Винчи", 413 батальон, 3 штурмовая, 36 ОБМП.

Отвезли средства для сбивания FPV-дронов на оптоволокне, ребята просили о них, потому что не всегда системы РЭБ справляются с этой задачей. Также благодаря нашим друзьям удалось приобрести прицеп, чтобы военные имели возможность забирать боекомплекты и другие вещи, которые нужны для выполнения боевых действий, а также различные освященные вкусности,

– поделился Иванусь.

Львовский чиновник подытожил, что такие поездки на передовую всегда очень теплые и искренние. Бойцы радуются, когда им привозят необходимые на фронте вещи, и даже обычные объятия в этот период дарят большую радость и ощущение поддержки.