Начальник відділу професійної освіти департаменту освіти та культури Львівської міської ради Богдан Іванусь в етері 24 Каналу розповів, що наразі запущений окремий проєкт професійно-технічного навчання для ветеранів, аби під час реабілітації вони могли отримати нові корисні навички.

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Випікання пасок як елемент ерготерапії

Серед тих, хто проходить реабілітацію в центрі та долучилися до випікання пасок – військовослужбовці з різних областей України, зокрема з Миколаївщини, Одещини, Львівщини, Хмельниччини, Волині, Тернопільщини, Дніпропетровщини, Харківщини.

Посадовець зазначив, що оскільки бійці з різних регіонів, то розповідали про свої традиції випікання святкового великоднього хліба та особливості в рецептах. Він також наголосив, що цей процес з погляду медицини несе користь, бо передбачає дрібну моторику рук і елемент ерготерапії.

"Хлопці вчаться зварювати, надавати перукарські послуги, але перед Великоднем займалися випіканням пасок. Поки вони проходять реабілітацію, то мають змогу здобувати інші навички, а хтось, можливо, захоче повернутися на фронт і матиме вже нові скіли зі зварювання, ремонту автомобілів чи кулінарії", – озвучив Іванусь.

Про поїздку на передову перед Великоднем

Окрім пасок українським захисникам на Сході волонтери відвезли й засоби, які сьогодні вкрай необхідні нашим бійцям, аби протидіяти ворожим безпілотникам. Начальник відділу профосвіти департаменту освіти та культури Львівської міськради відвідав такі підрозділи: 115 ОМБр, 24 ОМБр, "Вовки да Вінчі", 413 батальйон, 3 штурмова, 36 ОБМП.

Відвезли засоби для збиття FPV-дронів на оптоволокні, хлопці просили про них, бо не завжди системи РЕБ справляються з цим завданням. Також завдяки нашим друзям вдалося придбати причіп, аби військові мали змогу забирати боєкомплекти та інші речі, які потрібні для виконання бойових дій, а також різні освячені смаколики,

– поділився Іванусь.

Львівський посадовець підсумував, що такі поїздки на передову завжди дуже теплі та щирі. Бійці радіють, коли їм привозять необхідні на фронті речі, та навіть звичайні обійми в цей період дарують велику радість та відчуття підтримки.