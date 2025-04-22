О Пасхе, принадлежности и невидимой силе, которая соединяет поколения

Нам важны места, которые помнят нас маленькими. Где произошли с нами наши множество "впервые". Где ручка на двери называлась "защелка" и в детстве было ее так сложно закрывать, пока кто-то из взрослых не поможет. Где вся мебель в доме казалась гигантской и такой необычной.

Голос моей земли

Где печь была живая и бабушка готовила особые блюда на праздники и каждый день, которые мама описывала, а я не помню, потому что бабушки не стало до моего рождения. Где дедушка утром гонял кур под окнами, чтобы петушки своим пением не будили меня маленькую. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Заметьте Нужна ли Украине цензура?

Здесь гектары земли, которые раскидываются аж за горизонт. Здесь поля, которые помнят шаги моих дедов, которые любили эту землю настолько, что она въелась в их ладони черными бороздами.

Здесь сплетается прошлое, сегодняшнее и будущее. Здесь приходит осознание, что Пасха – это не просто дата или религиозный праздник. Это большой обряд единства. Когда традиции оживают и звучат различными проявлениями в каждой отдельной семье. Когда вера соединяется с принадлежностью. И глубинное убеждение, что не существует ничего более ценного чем родная земля, выныривает из сокровищницы сердца.

И в тот момент, когда звонят колокола, я чувствую не только радость Воскресения. Я слышу голос моей земли. Память рода. Зов крови. Моя земля. Моя. Мой казацкий род любил эту землю больше, чем свою жизнь. Я потомок тех, кто создал архетип украинской нации. Я одной крови с ними. А кровная связь самая сильная из всех существующих. Она сильнее смерти, страха, ненависти и даже любви.

Принадлежность. Она очерчивает судьбу и соединяет в себе жизнь и смерть. Проживая все с моей Родиной, я держу ее, обнимаю ее. Она живет через меня и мое. Во мне соединяются все поколения, живших и умерших на этой земле. Моя земля усиливает меня. Каждая клетка души соединена с каждой ее песчинкой.

"Держу тебя, моя Родная, в сердце и всей силой души. Я с тобой, моя Родина. Я всем своим с тобой..."

Когда мир рушится – держит то, что вшито в тело души корнями принадлежности. Земля. Язык. Песня. Пасха.