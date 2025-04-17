Меры безопасности усилят: в Нацполиции рассказали, какие ограничения будут действовать на Пасху

Национальная полиция Украины готова к обеспечению правопорядка на Пасху. По Украине планируют усилить меры безопасности, экипажи полиции будут приближены к местам богослужений.

Также возможен выборочный досмотр вещей граждан. Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис, сообщает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Как усилят меры безопасности на Пасху

"Во время празднования Пасхи Национальная полиция, как и ежегодно, усиливает меры безопасности. Экипажи полиции будут приближены к местам проведения богослужений", – рассказала она.

Пресс-секретарь отметила, что полиция готова к обеспечению правопорядка вблизи храмов, на улицах и автодорогах. Также могут выборочно осуществлять досмотр вещей граждан.

Кроме того, по ее словам, во время военного положения могут действовать определенные ограничения, в частности, расписание богослужений составлено с учетом комендантского часа, который действует почти везде.

Призываем граждан не игнорировать сигнал воздушной тревоги. Помним, что враг коварен и может прибегнуть к любым действиям, даже в Пасху,

– заявила Юлия Гирдвилис.

К слову, в Киеве на Пасху не будут сокращать комендантский час, ограничения будут действовать в обычном режиме с полуночи до 5 утра. Вместе с тем в столице усилят меры безопасности.