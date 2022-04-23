Пасха в условиях войны: украинцам посоветовали избегать больших скоплений людей

Спасатели призвали украинцев избегать больших скоплений людей на Пасху. Ведь российские оккупанты могут совершать провокации.

Соответствующую информацию спасатели сообщили перед праздником. Людей также призвали соблюдать правила пожарной и минной безопасности.

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Спасатели призвали людей быть осторожными

В этом году украинцы празднуют Пасху в условиях войны. Враг может прибегнуть к провокациям… Так что лучше избегать больших скоплений людей!

– сообщили спасатели.

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Пожарные также рассказали, что сейчас особенно опасно:

ходить в лес, на водоемы или поля в районах, где были боевые действия;

приближаться к разбитой вражеской технике;

заходить в заброшенные сооружения и дома;

съезжать с дороги на обочину.

Если вы заметили неизвестный предмет, звоните в полицию или спасателям – 102 и 101 соответственно.

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