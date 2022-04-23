Пасха в условиях войны: украинцам посоветовали избегать больших скоплений людей
23 апреля 2022 , 02:36Читати новину українською
Источник:ГСЧС
Спасатели призвали украинцев избегать больших скоплений людей на Пасху. Ведь российские оккупанты могут совершать провокации.
Соответствующую информацию спасатели сообщили перед праздником. Людей также призвали соблюдать правила пожарной и минной безопасности.
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Спасатели призвали людей быть осторожными
В этом году украинцы празднуют Пасху в условиях войны. Враг может прибегнуть к провокациям… Так что лучше избегать больших скоплений людей!
– сообщили спасатели.
В ГСЧС сообщили о правилах на Пасху: смотрите видео
Пожарные также рассказали, что сейчас особенно опасно:
- ходить в лес, на водоемы или поля в районах, где были боевые действия;
- приближаться к разбитой вражеской технике;
- заходить в заброшенные сооружения и дома;
- съезжать с дороги на обочину.
Если вы заметили неизвестный предмет, звоните в полицию или спасателям – 102 и 101 соответственно.
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