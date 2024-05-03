Власти всех уровней постоянно призывают верующих остаться на эту Пасху дома и посмотреть трансляцию онлайн. В Воздушных силах также говорят, что на праздник возможны обстрелы.

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Как пройдут пасхальные службы в Донецкой области

Во время Пасхи в Донецкой области ночные богослужения в церквях состоятся без участия людей. Такие условия продиктованы ситуацией с безопасностью в регионе,

– говорится в сообщении.

Пасхальные служения состоятся в 19 храмах области, но при закрытых дверях в присутствии только священнослужителей. Освятить корзины верующие смогут в 160 религиозных организациях в 25 территориальных общинах.

В ОВА призвали не подвергать себя опасности и не дать "врагу воспользоваться нашей любовью к пасхальным праздникам". Местные власти объяснили гражданам ограничения на проведение массовых мероприятий.

"Враг уже прибегал к терактам, провокациям и обстрелам во время религиозных праздников, и угроза для жителей области сохраняется", – подчеркнули там.

Правоохранители будут дежурить возле храмов, они проверят, нет ли рядом взрывоопасных предметов. Освящение пасхальных корзин начнется в пять утра 5 мая, то есть после окончания комендантского часа.

А как в других регионах

В Николаевской ОВА, как и во многих других, призывают воздержаться от массовых собраний на Пасху. Комендантский час там будет действовать без изменений – с полуночи до пяти утра.

Рекомендуем николаевцам воздержаться от массовых собраний во время празднования Пасхи и посещения соборов и церквей. Богослужения можно посмотреть онлайн. Не забывайте о правилах безопасности, будьте бдительны и внимательны. Воздержитесь от отдыха в малознакомых местах. В случае обнаружения подозрительных предметов звоните на номера 102 и 101,

– посоветовали в ОВА.

24 Канал собрал информацию, какие ограничения будут действовать на Пасху в разных областях Украины. Будьте в безопасности!