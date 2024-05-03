Влада всіх рівнів постійно закликає вірян залишитися на цей Великдень удома і подивитися трансляцію онлайн. У Повітряних силах також говорять, що на свято можливі обстріли.

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Як пройдуть великодні служби на Донеччині

Під час Великодня на Донеччині нічні богослужіння в церквах відбудуться без участі людей. Такі умови продиктовані безпековою ситуацією в регіоні,

– мовиться в повідомленні.

Великодні служіння відбудуться у 19 храмах області, але при закритих дверях у присутності лише священнослужителів. Освятити кошики віряни зможуть у 160 релігійних організаціях у 25 територіальних громадах.

В ОВА закликали не наражати себе на небезпеку і не дати "ворогові скористатися нашою любов'ю до Великодніх свят". Місцева влада пояснила громадянам обмеження на проведення масових заходів.

"Ворог уже вдавався до терактів, провокацій та обстрілів під час релігійних свят і загроза для мешканців області зберігається", – підкреслили там.

Правоохоронці чергуватимуть біля храмів, вони перевірять, чи нема поруч вибухонебезпечних предметів. Освячення великодніх кошиків розпочнеться о п'ятій ранку 5 травня, тобто після закінчення комендантської години.

А як в інших регіонах

У Миколаївській ОВА, як і в багатьох інших, закликають утриматися від масових зборів на Великдень. Комендантська година там діятиме без змін – з опівночі до п'ятої ранку.

Рекомендуємо миколаївцям утриматися від масових зборів під час святкування Великодня та відвідування соборів і церков. Богослужіння можна переглянути онлайн. Не забувайте про правила безпеки, будьте пильні та уважні. Утримайтесь від відпочинку в малознайомих місцях. У разі виявлення підозрілих предметів дзвоніть на номери 102 та 101,

– порадили в ОВА.

24 Канал зібрав інформацію, які обмеження діятимуть на Великдень у різних областях України. Будьте в безпеці!