В Украине празднуют Пасху: в городах выстроились огромные очереди в храмы
Несмотря на ночную атаку России, десятки, а то й сотни тысяч украинцев не изменяют традиции и с самого утра выстроились в храмы. В сети публикуют видео огромных очередей на пасхальные службы.
Ажиотаж в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Тернополе и других областных центрах поражает. Как встречали Пасху в разных городах Украины – передает 24 Канал.
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Киев
В украинской столице на Пасху можно заметить действительно километровые очереди к Михайловскому Златоверхому собору. Несмотря на то, что киевляне могли освятить пасху еще вечером 4 апреля, людей на праздник не было меньше.
Огромные очереди на освящение корзины: смотрите видео
Сотни киевлян выстроились с корзинами, в которых можно заметить пасхальный хлеб, яйца, ветчину, сыр и другие лакомства.
Очереди в Киеве на освящение корзин: смотрите невероятное видео
Львов
Львовяне на Пасху массово направились в Шевченковский гай. Сегодня там звучат гаивки как в аутентичном, так и в современном исполнении, водят кривого танца, работают две выставки, детская локация, палатки с музейным сувенирным товаром, фуд-корты, а также будет большой благотворительный сбор на ВСУ.
В сети уже показали видео, как же проходит празднование на Львовщине.
Празднование Пасхи во Львове: смотрите видео
Днепр
В Днепре в церкви в честь иконы Божией Матери "Неожиданная радость" в этот день также освящали куличи и пасхальные корзины. Как рассказали "Суспільному" местные, тревожная ночь не помешала походу в церковь, ведь это – традиция.
Настроение такое и праздничное, обнадеживающее. Но очень тяжелая ситуация в стране. Сегодня решили пойти, надо возрождаться, надо стоять. Вера она спасает и человека и государство,
– говорит местная жительница Ольга.
Освящение в церкви иконы "Неожиданная радость" / Суспільне. Днепр
Как отмечает владика Симеон, митрополит Днепровский и Сичеславский ПЦУ, Христос воскрес, Воскреснет и Украина – поэтому украинцев не напугать.
Как происходило освящение куличей в Днепре: смотрите видео
Одесса
Празднования в Одессе также поражают масштабами. Огромные очереди держатся в течение нескольких часов и не становятся меньше. Люди постоянно прибывают ради того, чтобы посвятить свою праздничную корзину.
Священник под возгласы "Слава Украине" окропил одесситов святой водой.
Как происходило освящение в Одессе: смотрите видео
Как праздновали в других городах
Как сообщают местные медиа, сотни тернополян пришли на Пасхальную службу в собор Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы.
Огромные очереди возле храмов удалось снять и в Виннице.
Ситуация возле церквей Винницы: смотрите видео
Не меньший ажиотаж был и в Хмельницкой области. Там люди также не забыли о традициях и пришли на освящение пасхального обеда.
Как святили куличи в Хмельницкой области: смотрите видео