Шли в церковь: к Пасхе от обстрела россиян погибла 18-летняя девушка и 17-летний парень

В Николаевской области в Пасху россияне убили двух подростков. Они вместе шли освящать пасхи, когда начался вражеский ракетный удар.

В ночь на 16 апреля российские оккупанты атаковали Снегиревку и близлежащие населенные пункты Николаевщины. Вячеслав Гищак и Виктория Воткаленко вместе шли святить пояса в селе Васильевка.

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Там оккупанты попали по разрушенному ранее магазину. Подростки погибли на месте трагедии, всего в 50 метрах от храма.

Что известно о погибших

18-летняя Виктория училась в местной школе. После окончания 11 класса поступила в Высшее профессиональное училище судостроения в Николаеве. Она хотела стать поваром. В начале войны девушка с семьей эвакуировалась в Черновцы, где работала, чтобы помогать матери и бабушке. Когда обстрелов стало меньше, семья вернулась на Николаевщину.

"Когда Николаевщину стали меньше обстреливать, вернулись домой. Последние две недели Виктория жила в Павловке, а церковь рядом – в Васильевке", – рассказала тетя Татьяна.

Татьяна также вспомнила последнее видео от племянницы, на котором она улыбчивая собирала пасхальную корзину.

Парень мечта вернуться домой

Вячеслав учился в 11-м классе местной школы. Он вместе с Викторией шли в соседнее село, чтобы освятить пояса. В конце марта 2022 семья парня выехала из Николаева в Хмельницкую область, однако он очень мечтал вернуться домой.

"Когда началась война, я говорила Славе, чтобы ехал ко мне в Италию. А он отказывался, говорил: "Может, приеду на каникулы". Он не хотел покидать отца. После освобождения из оккупации территорий Николаевщины они вернулись домой - там семья, друзья ", – вспоминает его тетя.

Вячеслав и Виктория похоронены на местном кладбище 18 апреля. На место их гибели и на кладбище невинных жертв российской агрессии до сих пор приносят цветы.

, 16 апреля, в 02:20 вражеских ракетных обстрелов подверглась Снигиревская община. Российские оккупанты били из С-300, погибли двое подростков.