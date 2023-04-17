Трагедия на Пасху: в Ровенской области в озере вместе с авто утонули двое парней

В Ровенской области автомобиль въехал в водоем. К сожалению, два человека погибли.

Инцидент произошел на Пасху, 16 апреля. В 19:40 в полицию поступило сообщение от 48-летнего жителя села Белое бывшего Владимирецкого района.

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Двум мужчинам удалось спастись

Мужчина рассказал, что стал свидетелем, как автомобиль уехал в водоем.

Правоохранители на месте происшествия выяснили, что четверо молодых людей отдыхали у озера и употребляли алкогольные напитки в автомобиле.

Около 19 часов 22-летний житель села Млынок, водитель BMW X5, по неустановленным пока причинам начал ехать, в результате чего внедорожник утонул. Двум пассажирам, находившимся на заднем сиденье, удалось выбраться.

К сожалению, вождь и 21-летний односельчанин погибли.

17 апреля водолазы достали затонувший автомобиль и погибших молодых людей из водоема. Глубина озера в этом месте составляет ориентировочно 10 метров.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Полицейские устанавливают все происшествия.

Масштабные подтопления

Недавно на Львовщине задержали нетрезвую гражданку , которая скрылась с места ДТП и нападала с мачете на полицейских. 46-летняя жительница одного из сел Стрыйского района повредила служебный автомобиль правоохранителей, нанеся по нему несколько ударов большим ножом.

Недавно спасатели сообщили о масштабных подтоплениях в трех областях Украины. Речь идет о Волынской, Ровенской и Черкасской.

Известно, что в Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено более 10500 гектаров сельхозугодий.

С начала работ спасателям удалось: