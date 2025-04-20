Российская ИПСО о срыве "перемирия" со стороны Украины провалилась, – ЦПД

Россия самовольно объявила о "пасхальном перемирии" и сама же инсценировала его нарушение со стороны Украины. Однако российская ИПСО провалилась, в частности на Западе.

Россия использует перемирие для подготовки к более интенсивным штурмам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Российская ИПСО о перемирии провалилась

Россия инсценировала взрывы в Донецке во время "пасхального перемирия", обвиняя Украину в нарушении тишины.

Эта ИПСО провалилась, в частности в западном инфополе.

Сама Россия не придерживалась объявленного ею же прекращения огня, и местами использовала ситуацию для подготовки к возможным новым штурмовым действиям, а на ключевых направлениях продолжала бои,

– отметил Коваленко.

Если бы Россия действительно хотела мира, то могла бы согласиться на 30-дневное перемирие, подчеркивает Коваленко. Президент Украины предлагал хотя бы прекратить ракетные удары по гражданским.

Руководитель ЦПИ подчеркнул самое важное – у Путина не удалось создать для себя образ главного миротворца в глазах западной аудитории.