Российская ИПСО о срыве "перемирия" со стороны Украины провалилась, – ЦПД
- Россия самовольно объявила о "пасхальном перемирии" и инсценировала его нарушение со стороны Украины, но ИПСО провалилась.
- Россия использовала перемирие для подготовки к более интенсивным штурмам, не соблюдая объявленного прекращения огня.
- Руководитель ЦПИ отметил, что Путину не удалось создать образ миротворца в глазах западной аудитории.
Россия самовольно объявила о "пасхальном перемирии" и сама же инсценировала его нарушение со стороны Украины. Однако российская ИПСО провалилась, в частности на Западе.
Россия использует перемирие для подготовки к более интенсивным штурмам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
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Российская ИПСО о перемирии провалилась
Россия инсценировала взрывы в Донецке во время "пасхального перемирия", обвиняя Украину в нарушении тишины.
Эта ИПСО провалилась, в частности в западном инфополе.
Сама Россия не придерживалась объявленного ею же прекращения огня, и местами использовала ситуацию для подготовки к возможным новым штурмовым действиям, а на ключевых направлениях продолжала бои,
– отметил Коваленко.
Если бы Россия действительно хотела мира, то могла бы согласиться на 30-дневное перемирие, подчеркивает Коваленко. Президент Украины предлагал хотя бы прекратить ракетные удары по гражданским.
Руководитель ЦПИ подчеркнул самое важное – у Путина не удалось создать для себя образ главного миротворца в глазах западной аудитории.