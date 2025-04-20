Есть участки, где враг проводит штурмы, – DeepState о 18 часах одностороннего "перемирия"

Российская армия использует объявленное Владимиром Путиным "перемирие" для улучшения и обустройства своих позиций на передовой. Оккупанты не придерживаются режима тишины, ведь на разных участках с их стороны заметно разную активность.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. За 18 часов "пасхального перемирия" россияне все еще проводят штурмы и обстрелы на некоторых направлениях.

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Одностороннее "перемирие" на фронте не работает

Аналитики отмечают, что с момента объявления "пасхального перемирия" на части фронта уменьшилась интенсивность боевых действий. Бойцы ВСУ говорят, что враг действительно ведет себя непривычно тихо, уменьшил обстрелы, штурмовые действия и запуск дронов.

Но участки, где противник продолжает наступления, обстреливает артиллерией и другими средствами, существуют. Россияне на многих направлениях фронта работают средствами поражения по позициям украинских военных. Также сообщается о фактах применения ударных и разведывательных БПЛА и FPV-дронов.

Известно, что с вечера 19 апреля Россия осуществила 387 обстрелов, 19 штурмов и 290 раз применила беспилотники. Также оккупанты инсценировали взрывы в Донецке, чтобы заявить, что Украина якобы нарушила режим тишины.

Несмотря на это, практически везде оккупанты прекратили атаки КАБами и в целом не применяют тактическую авиацию. Однако в то же время они используют перемирие, чтобы проводить ротации и перемещения личного состава, сосредотачиваясь ближе к линии боевого соприкосновения. Также враг пользуется возможностью, чтобы заминировать территорию и укрепить свои позиции.

Россияне улучшают свои позиции во время "перемирия": смотрите видео

Это "перемирие" в очередной раз показало, что "договоренность с московитами не стоит даже бумаги, на которой она написана", а также демонстрирует, что активность боевых действий зависит исключительно от Московии, которая пришла к нам с войной и если их не будет совсем, то не будет и войны,

– отмечают в DeepState.

Украинские защитники, понимая коварство врага, отвечают зеркально на их действия. Время "перемирия" ВСУ используют для улучшения позиций или эвакуации раненых и погибших воинов. Бойцы ожидают, что россияне после окончания "пасхальной тишины" могут вести наступления с большей интенсивностью.